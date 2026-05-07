Freiburg - Braga 3-1 (tot. 4-3), ritorno semifinale Europa League: il Freiburg ribalta la sconfitta dell'andata e vola in finale
giovedì 7 maggio 2026
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Grazie alle reti di Lukas Kübler e Johan Manzambi, il Freiburg ribalta lo svantaggio di 2-1 dell'andata e batte un Braga in dieci uomini, qualificandosi per la prima volta in finale di UEFA Europa League.
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Grazie alla doppietta di Lukas Kübler e a un magnifico tiro a giro di Johan Manzambi, il Freiburg ribalta lo svantaggio dell'andata e batte il Braga complessivamente per 4-3 nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League, aggiudicandosi così un posto a Istanbul per la prima finale europea della sua storia.
Momenti chiave
7' Mario Dorgeles viene espulso
19' Lukas Kübler segna il gol del pareggio nel doppio confronto
41' Johan Manzambi porta in vantaggio il Freiburg tra andata e ritorno
72' Kübler segna il secondo gol personale con un potente colpo di testa
79' il gol di Pau Víctor regala una flebile speranza al Braga
La partita in breve
Dopo aver vinto le sei precedenti partite casalinghe in Europa League, il Freiburg inizia il ritorno con la consapevolezza che solo una vittoria avrebbe regalato la speranza di una qualificazione in finale dopo la sconfitta per 2-1 della settimana scorsa in Portogallo.
L'equilibrio della partita viene spezzato dopo appena sette minuti, quando Mario Dorgeles (l'eroe del Braga nell'andata grazie al gol della vittoria segnato all'ultimo minuto dopo essere entrato dalla panchina) viene espulso per un fallo su Jan-Niklas Beste.
Il Freiburg sfrutta al meglio la superiorità numerica pareggiando al 19' il computo dei gol tra andata e ritorno con Lukas Kübler (dodicesimo giocatore diverso del Freiburg a trovare la rete in questa competizione).
A quattro minuti dalla fine del primo tempo, il club tedesco passa in vantaggio nel doppio confronto con un gran tiro a giro di Johan Manzambi da fuori area. Allo scadere del primo tempo il Braga accenna una reazione con Victor Gómez, ma la sua conclusione colpisce il palo.
Nella ripresa il Freiburg continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva al 72' con un colpo di testa di Kübler su una punizione letale di Vincenzo Grifo.
Al 78' il Braga segna la rete che regala una flebile speranza: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pau Víctor insacca di testa da pochi passi fissando il risultato sul 3-1.
Nonostante il forcing finale da parte degli ospiti, il Frieiburg resiste e si aggiudica la vittoria complessiva per 4-3, qualificandosi in finale.
Formazioni
Freiburg: Atubolu; Kübler (Makengo 79'), Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler; Beste (Ogbus 81'), Manzambi, Grifo (Höler 90'+1'); Matanović
Braga: Horníček; Victor Gómez, Vitor Carvalho (Gabriel Moscardo 65'), Paulo Oliveira, Lagerbielke; João Moutinho, Demir Ege Tıknaz (Gabri Martínez 76'), Gorby; Dorgeles, Zalazar (Fran Navarro 65'), Pau Víctor
Prossima tappa: Istanbul
Il Freiburg affronterà l'Aston Villa in finale di UEFA Europa League al Beşiktaş Park di Istanbul, mercoledì 20 maggio alle 21:00 CET.