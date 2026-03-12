Capocannoniere di Europa League: Igor Jesus e Petar Stanić a quota sette

Igor Jesus del Nottingham Forest è rimasto a secco contro il Midtjylland, ma rimane in vetta alla classifica e avrà almeno un'altra partita per allungare il vantaggio sul secondo posto occupato da Petar Stanić del Ludogorets, anche lui a quota sette, che però è stato eliminato negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Classifica marcatori Europa League 2025/26 7 Igor Jesus (Nottingham Forest)

7 Petar Stanić (Ludogorets) 6 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 5 Dion Beljo (GNK Dinamo)

5 Bilal El Khannouss (Stuttgart)

Igor Jesus ha iniziato nel migliore dei modi la competizione, segnando due reti nei primi 23 minuti della trasferta del Nottingham Forest sul campo del Real Betis alla prima giornata. L’attaccante brasiliano ha poi aumentato il proprio bottino alla terza giornata, trasformando un rigore contro il Porto, prima di firmare il gol decisivo a Utrecht alla sesta. Assente per infortunio nella successiva trasferta di Braga, è tornato protagonista all’ottava giornata con una doppietta contro il Ferencváros. Per ultimo, ha trovato il gol anche nella vittoria per 3-0 negli spareggi per la fase a eliminazione diretta in casa del Fenerbahçe.

Petar Stanić a quota sette AFP via Getty Images

Dopo il gol contro il Malmö alla prima giornata, contro lo Young Boys alla terza e la tripletta contro il Celta alla quinta, il centrocampista serbo Stanić ha sbloccato il risultato nel 3-3 contro il PAOK. Stanić si è ripetuto anche all’ottava giornata, realizzando l’unico gol che ha regalato il successo al Ludogorets contro il Nice.

Kerem Aktürkoğlu è andato a segno due volte per il Fenerbahçe negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, raggiungendo quota sei, anche se la sua squadra è stata eliminata dal Forest. Dion Beljo del GNK Dinamo e Bilal El Khannouss dello Stuttgart sono a pari merito con cinque gol. El Khanouss e Igor Jesus sono gli unici giocatori in cima alla classifica le cui squadre sono ancora in corsa.

Kerem Aktürkoglu AFP via Getty Images

Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2025/26

6 Denis Undav (Stuttgart)

5 Andrija Živković (PAOK)

4 Daan Heymans (Genk)

4 Ricardo Horta (Braga)

4 Bryan Zaragoza (Roma)

Triplette in Europa League 2025/26

Anass Zaroury (Young Boys - Panathinaikos 1-4, 25/09/2025)

Petar Stanić (Ludogorets - Celta 3-2, 27/11/2025)

Corentin Tolisso (M. Tel-Aviv - Lyon 0-6, 27/11/2025)

Talisca (Brann - Fenerbahçe 0-4, 12/11/2025)

Albo d'oro capocannonieri Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt) and Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

