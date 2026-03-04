I temi degli ottavi di finale di UEFA Europa League

Dopo il sorteggio delle ultime fasi della UEFA Europa League 2025/26, le 16 squadre rimaste in gara in conoscono il loro potenziale cammino verso la finale del 20 maggio a Istanbul﻿.

Come sempre, però, gli allenatori consigliano di procedere un passo alla volta: il prossimo sarà giovedì 12 marzo con l'andata degli ottavi di finale. UEFA.com passa in rassegna i temi più interessanti di ogni partita.

Aston Villa e Lille si ritrovano due anni dopo i quarti di finale di UEFA Conference League, vinti dalla squadra inglese ai calci di rigore. Il Villa ha collezionato sette successi su otto nella fase campionato ma è stato messo a dura prova dagli infortuni. Il Lille, per contro, ha ribaltato la sconfitta contro la Stella Rossa all'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie soprattutto a Olivier Giroud.

"Avrei preferito evitarla", ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, a proposito di questa sfida tra due italiane. La Roma cavalca l'onda in Serie A grazie ai gol di Donyell Malen e, con Gian Piero Gasperini, può contare su un allenatore che ha vinto la competizione con l'Atalanta due anni fa. Anche il Bologna, però, ha motivo di essere fiducioso: agli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha giocato due gare di buone livello contro il Brann, mentre contro i giallorossi ha perso solo una delle ultime sei partite.

Lo Stoccarda continua a volare sotto la guida di Sebastian Hoeness e sembra aver cambiato marcia proprio al momento giusto. La sua vittima agli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stata il Celtic, ma il Porto, capolista in Liga, si presenta come un avversario ben diverso. La squadra portoghese ha concluso la fase campionato al quinto posto, con la capacità di portare a casa il risultato anche sul filo di lana grazie a una difesa ben organizzata e a un attacco sempre pericoloso.

Anche se il Celtic è fuori, queste due squadre – insieme al Ferencváros – assicurano una buona rappresentanza di casacche biancoverdi nella competizione. Il Betis, finalista della scorsa Conference League, è passato un po' inosservato in questa stagione ma sta silenziosamente inanellando un'altra ottima striscia. L'unica squadra ad averlo battuto finora è stata un'altra greca, il PAOK, che agli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha dimostrato carattere eliminando l'imbattuto Viktoria Plzeň ai calci di rigore. ﻿

A giudicare dalla prima gara tra le due squadre a ottobre, questa potrebbe essere un'altra sfida entusiasmante. Il Midtjylland ha centrato una memorabile vittoria esterna per 3-2 con tre tiri in porta, consacrandosi successivamente come sorpresa del torneo. Quella sera il Forest era guidato da Ange Postecoglou, poi Sean Dyche è stato ingaggiato ed esonerato, ma la vittoria per 3-0 in casa del Fenerbahçe agli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha riacceso le speranze del neoallenatore Vítor Pereira.

L'ultima trasferta dell'OL in Spagna si è conclusa con una sconfitta per 2-0 in casa del Betis alla quarta giornata. "La cosa più importante è imparare da questa partita", ha detto il capitano Moussa Niakhaté; i suoi giovani compagni hanno ampiamente dimostrato di aver appreso la lezione portando il Lyon al primo posto nella fase campionato. Il Celta, che sta facendo bene in Liga, è agli ottavi per la prima volta dopo otto anni ma non manca certo di esperienza con giocatori del calibro di Iago Aspas.

Nove anni dopo la vittoria contro il Braga agli ottavi di finale con la maglia Tottenham e una doppietta nella gara di andata, l'allenatore del Ferencváros, Robbie Keane, nutre simili ambizioni per l'imminente sfida a Budapest. I campioni d'Ungheria non perdono in casa nella competizione da cinque partite e hanno rimontato contro il Ludogorets al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma affronteranno un Braga che in questa stagione ha riservato il meglio di sé per l'Europa League.

"Ci siamo qualificati con sangue, sudore e lacrime", ha detto l'allenatore Nicky Hayen dopo la combattuta vittoria complessiva per 6-4 contro il GNK Dinamo agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con due gol segnati ai supplementari dopo aver sprecato il vantaggio di due reti dell'andata. Il premio? Una sfida contro il Friburgo, miglior difesa dell'Europa League con appena quattro gol subiti in otto partite. Sarà una gara aperta o equilibrata? ﻿