Le squadre dei quarti di finale di Europa League 2025/26

Superati gli ottavi di finale, otto squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.

Ecco il profilo delle contendenti.

Road to Istanbul Quarti di finale (9 e 16 aprile)

1 Braga - Real Betis

2 Freiburg - Celta

3 Porto - Nottingham Forest

4 Bologna - Aston Villa Semifinali (30 aprile e 7 maggio)

1 Quarto di finale 1 - Quarto di finale 2

2 Quarto di finale 3 - Quarto di finale 4 Finale (20 maggio)

Semifinale 1 - Semifinale 2

Ranking UEFA aggiornati al 20 marzo.

Quarti di finale

Aston Villa (ENG)

Quarti di finale: contro Bologna

Ranking UEFA: 24°

Come si è qualificato: sesto in Premier League

Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)

Piazzamento fase campionato: 2°

Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Quarti di finale: contro Aston Villa

Ranking UEFA: 71°

Come si è qualificato: vincente Coppa Italia

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)

Piazzamento fase campionato: 10°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-0 tot. contro Brann

Ottavi di finale: 5-4 tot. contro Roma

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)

Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90 e, dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale, hanno il morale alle stelle.

Quarti di finale: contro Real Betis

Ranking UEFA: 41°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: fase campionato (25/36)

Piazzamento fase campionato: 6°

Ottavi di finale: 4-2 tot. contro Ferencváros

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)

Quarti di finale: contro Freiburg

Ranking UEFA: 103°

Come si è qualificato: settimo in Liga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 16°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro PAOK

Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Lyon

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Quarti di finale: contro Celta

Ranking UEFA: 51°

Come si è qualificato: quinto in Bundesliga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 7°

Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Genk

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)

Quarti di finale: contro Porto﻿

Ranking UEFA: 84°

Come si è qualificato: settimo in Premier League

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 13°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2 tot. contro Fenerbahçe

Ottavi di finale: 2-2 tot. contro Midtjylland, Forest vince 3-0 dcr

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)

Quarti di finale: contro Nottingham Forest

Ranking UEFA: 19°

Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4 tot. contro Roma)

Piazzamento fase campionato: 5°

Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Stuttgart

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Quarti di finale: contro Braga

Ranking UEFA: 23°

Come si è qualificato: sesto in Liga

Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)

Piazzamento fase campionato: 4°

Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Panathinaikos

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)

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