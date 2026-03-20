Le squadre dei quarti di finale di Europa League 2025/26
venerdì 20 marzo 2026
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Superati gli ottavi di finale, l'Europa League prosegue con otto squadre ancora in corsa per il titolo.
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Superati gli ottavi di finale, otto squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.
Ecco il profilo delle contendenti.
Road to Istanbul
Quarti di finale (9 e 16 aprile)
1 Braga - Real Betis
2 Freiburg - Celta
3 Porto - Nottingham Forest
4 Bologna - Aston Villa
Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
1 Quarto di finale 1 - Quarto di finale 2
2 Quarto di finale 3 - Quarto di finale 4
Finale (20 maggio)
Semifinale 1 - Semifinale 2
Ranking UEFA aggiornati al 20 marzo.
Quarti di finale
Quarti di finale: contro Bologna
Ranking UEFA: 24°
Come si è qualificato: sesto in Premier League
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)
Piazzamento fase campionato: 2°
Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)
Bologna (ITA)
Quarti di finale: contro Aston Villa
Ranking UEFA: 71°
Come si è qualificato: vincente Coppa Italia
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)
Piazzamento fase campionato: 10°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-0 tot. contro Brann
Ottavi di finale: 5-4 tot. contro Roma
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)
Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90 e, dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale, hanno il morale alle stelle.
Braga (POR)
Quarti di finale: contro Real Betis
Ranking UEFA: 41°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (25/36)
Piazzamento fase campionato: 6°
Ottavi di finale: 4-2 tot. contro Ferencváros
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)
Celta (ESP)
Quarti di finale: contro Freiburg
Ranking UEFA: 103°
Come si è qualificato: settimo in Liga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 16°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro PAOK
Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Lyon
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Freiburg (GER)
Quarti di finale: contro Celta
Ranking UEFA: 51°
Come si è qualificato: quinto in Bundesliga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 7°
Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Genk
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)
Nottingham Forest (ENG)
Quarti di finale: contro Porto
Ranking UEFA: 84°
Come si è qualificato: settimo in Premier League
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 13°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2 tot. contro Fenerbahçe
Ottavi di finale: 2-2 tot. contro Midtjylland, Forest vince 3-0 dcr
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)
Porto (POR)
Quarti di finale: contro Nottingham Forest
Ranking UEFA: 19°
Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4 tot. contro Roma)
Piazzamento fase campionato: 5°
Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Stuttgart
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)
Real Betis (ESP)
Quarti di finale: contro Braga
Ranking UEFA: 23°
Come si è qualificato: sesto in Liga
Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)
Piazzamento fase campionato: 4°
Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Panathinaikos
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)