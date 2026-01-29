Riepilogo ottava giornata Europa League: Roma agli ottavi, Bologna agli spareggi da testa di serie

Nell'ultima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma pareggia 1-1 in casa del Panathinaikos e si qualifica agli ottavi, mentre il Bologna vince 3-0 in trasferta contro il Maccabi Tel-Aviv e va al sorteggio degli spareggi come testa di serie.﻿

UEFA.com vi racconta l'ultima giornata della fase campionato.

Chi si è qualificato alla fase a eliminazione diretta?

Partite di cartello

I Bhoys giocano un primo tempo strepitoso contro l'Utrecht, ma devono faticare per vincere 4-2 e qualificarsi agli spareggi. I padroni di casa sbloccano il vantaggio dopo appena 6 minuti con Benjamin Nygren, e raddoppiano al 10' con un autogol di Niklas Vesterlund. Al 19' il Celtic si porta sul 3-0 con un rigore di Arne Engels. Il gol di Dani de Wit poco prima dell'intervallo fissa il risultato sul 3-1. Nella ripresa, Adrian Blake (62') accorcia lo svantaggio, ma la rete di testa di Auston Trusty blinda il risultato e la vittoria del Celtic.

Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta

Il Nottingham Forest vince e chiude al 13° posto grazie alla doppietta di Igor Jesus e a una ottima prestazione di squadra. Ryan Yates mette lo zampino sui primi due gol segnati in quattro minuti: propizia l'autogol del difensore del Ferencváros, Bence Ötvös, ed effettua l'assist decisivo per Igor Jesus dopo aver rubato un pallone sulla trequarti. L'attaccante brasiliano segna il suo secondo gol personale a dieci minuti dall'inizio del secondo tempo, controllando il lancio lungo di Ibrahim Sangaré e colpendo al volo. James McAtee chiude definitivamente la gara trasformando dal dischetto il gol del 4-0 nonché il suo primo con la maglia del Forest.

Il gol della vittoria all'ultimo respiro di Chema Andrés regala allo Stuttgart l'11° posto in classifica. Il capitano Deniz Undav apre le marcature dopo soli sei minuti, servendo poi Ermedin Demirović per il raddoppio dello Stuttgart un minuto dopo. Il potente tiro di Armin Gigović permette agli ospiti di accorciare le distanze prima dell'intervallo, ma nella ripresa lo Young Boys trova il gol del pareggio con una grande azione di Sandro Lauper. Quando la partita sembrava destinata a un pareggio, Andrés trova la rete della vittoria con un gol sul secondo palo regalando i tre punti ai tedeschi.

Il meglio dagli altri campi

Il Lyon chiude in testa alla classifica con la vittoria casalinga per 4-2 contro un PAOK in dieci uomini. L'Aston Villa rimonta da 2-0 a 3-2 contro il Salzburg e si aggiudica il secondo posto. Il Midtjylland, grazie alla vittoria per 2-0 contro il GNK Dinamo chiude al terzo.

Rimasta in dieci uomini dopo appena 15 minuti, la Roma rimonta lo svantaggio e pareggia 1-1 contro il Panathinaikos, chiudendo all'ottavo posto in classifica e conquistando l'ultimo posto disponibile per gli ottavi di finale.

Lille, Ludogorets, GNK Dinamo e Brann si sono unite al Celtic conquistando gli ultimi cinque posti disponibili per la fase a eliminazione diretta. Petar Stanić del Ludogorets ha segnato al Nice mantenendosi in testa alla classifica dei marcatori con sette reti.