Fase a eliminazione diretta di Europa League: chi si è qualificato?

Aston Villa, Ferencváros, Freiburg, Lyon, Midtjylland e Real Betis sono le prime squadre ad essersi assicurate un posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2025/26.

Le prime otto classificate della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24º posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici si qualificheranno agli ottavi.

2025/26 Europa League Matematicamente agli spareggi per la fase a eliminazione diretta o agli ottavi di finale

Aston Villa (ENG), Ferencváros (HUN), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP)

Fase a eliminazione diretta di Europa League Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

La classifica è provvisoria finché tutte le partite della fase campionato non saranno state disputate e ufficialmente convalidate da UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulla classifica provvisoria e hanno dunque solo valore indicativo fino a quando tutte le gare della fase campionato non saranno concluse e la classifica finale non sarà convalidata da UEFA.