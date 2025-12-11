UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Fase a eliminazione diretta di Europa League: chi si è qualificato?

giovedì 11 dicembre 2025

Ci sono 24 posti in palio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2025/26: ecco la situazione aggiornata.

L'esultanza del Midtjylland dopo la quinta vittoria nella fase campionato
Aston Villa, Ferencváros, Freiburg, Lyon, Midtjylland e Real Betis sono le prime squadre ad essersi assicurate un posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2025/26.

Le prime otto classificate della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24º posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici si qualificheranno agli ottavi.

2025/26 Europa League

Matematicamente agli spareggi per la fase a eliminazione diretta o agli ottavi di finale
Aston Villa (ENG), Ferencváros (HUN), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP)

Guarda la classifica di Europa League qui!

Fase a eliminazione diretta di Europa League

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

La classifica è provvisoria finché tutte le partite della fase campionato non saranno state disputate e ufficialmente convalidate da UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulla classifica provvisoria e hanno dunque solo valore indicativo fino a quando tutte le gare della fase campionato non saranno concluse e la classifica finale non sarà convalidata da UEFA.

