Settima giornata Europa League: vince la Roma, pari in rimonta per il Bologna contro il Celtic

Nella settima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma batte 2-0 in casa lo Stuttgart, mentre il Bologna pareggia in rimonta nel proprio stadio contro il Celtic.

UEFA.com riepiloga le partite della settima giornata.

Partite di cartello

Highlights: Fenerbahçe - Aston Villa 0-1 ﻿

L'Aston Villa conquista una prestigiosa vittoria a Istanbul (e si qualifica agli ottavi) grazie al primo gol di Jadon Sancho con la maglia del club. Al 25° minuto, l'esterno inglese sblocca il risultato con un potente colpo di testa dopo essersi infilato tra due difensori avversari per impattare il cross deviato di Matty Cash.

Gli uomini di Unai Emery sfiorano il raddoppio poco dopo l'ora di gioco, ma il tiro dalla distanza di Cash colpisce il palo. I padroni di casa intensificano gli sforzi per pareggiare, costringendo Marco Bizot a compiere una serie di parate, la più bella delle quali su un tiro del subentrato Talisca.

A pari punti alla vigilia della settima giornata, la Roma batte lo Stuttgart allo Stadio Olimpico grazie ai gol di Niccolò Pisilli segnati alla fine di entrambi i tempi e balza al sesto posto in classifica.

In una partita ricca di occasioni, lo Stuttgart va vicino al gol con Jamie Leweling, ma sono i giallorossi a passare in vantaggio con un gran destro in diagonale di Pisilli (40') su assist di Matias Soulé.

Nella ripresa gli ospiti vanno alla ricerca del pari, ma il forcing offensivo non viene sfruttato a dovere da Deniz Undav. Nei minuti di recupero, il numero 61 sugella la sua grande prestazione col secondo gol: un potente tiro sul primo palo sul perfetto assist di Dybala. Il risultato garantisce ad entrambe le squadre almeno la partecipazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Ryan Yates segna un autogol a meno di un minuto dal rigore sbagliato di Morgan Gibbs-White per il Nottingham Forest, consentendo al Braga di aggiudicarsi una vittoria fondamentale per 1-0 in Portogallo.

Le occasioni sono poche e sporadiche nel primo tempo, ma la partita si animata con il rigore sbagliato da Gibbs-White, seguito meno di un minuto dopo dall'autogol involontario di Yates. Il potente tiro da 35 metri di Ola Aina colpisce la traversa, prima del palo di Pau Victor per i padroni di casa e l'espulsione di Elliot Anderson del Forest nel finale.

Il gol di Mohamed Diomande nel primo tempo, regala ai Rangers la prima vittoria in questa edizione di Europa League, compromettendo le speranze del Ludogorets di raggiungere gli spareggi.

In una partita con poche chiare occasioni da gol, Diomande segna da distanza ravvicinata il suo primo gol europeo per la squadra scozzese, poco dopo una grande occasione degli ospiti. Nonostante la vittoria, i Rangers non possono raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Il meglio dagli altri campi