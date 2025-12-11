Capocannoniere di Europa League: Petar Stanić solo in vetta

Dopo la tripletta con il Ludogorets alla quinta giornata, Petar Stanić ha messo a segno il suo sesto gol in UEFA Europa League 2025/26, chiudendo l'anno con due lunghezze di vantaggio in vetta alla classifica marcatori.

Kerem Aktürkoğlu, Hamza Igamane, Igor Jesus, Karol Świderski, Talisca, Corentin Tolisso e Barnabás Varga sono i suoi rivali più vicini con quattro gol.

Classifica marcatori Europa League 2025/26 6 Petar Stanić (Ludogorets) 4 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

4 Hamza Igamane (Lille)

4 Igor Jesus (Nottingham Forest)

4 Karol Świderski (Panathinaikos)

4 Talisca (Fenerbahçe)

4 Corentin Tolisso (Lyon)

4 Barnabás Varga (Ferencváros) 3 Antony (Real Betis)

3 Federico Bernardeschi (Bologna)

3 Bilal El Khannouss (Stuttgart)

3 Fran Navarro (Braga)

3 Djú Franculino (Midtjylland)

3 Donyell Malen (Aston Villa)

3 Joel Monteiro (Young Boys)﻿

3 Hyeongyu Oh (Genk)

3 Pablo Durán (Celta)

3 Samu (Porto)

3 Xherdan Shaqiri (Basel)

3 Milan Smit (Go Ahead Eagles)

3 Yorbe Vertessen (Salzburg)

3 Anass Zaroury (Panathinaikos)﻿

Dopo il gol contro il Malmö alla prima giornata, contro lo Young Boys alla terza e la tripletta contro il Celta alla quinta, Stanić ha sbloccato il risultato nel 3-3 contro il PAOK. Tre dei suoi gol sono arrivati su rigore, di cui due contro il Celta.

Talisca (Fenerbahçe) dopo la tripletta contro il Brann. AFP via Getty Images

Kerem Aktürkoğlu arriva a quota quattro con un bel gol contro il Brann alla sesta giornata, prima della tripletta con cui Talisca raggiunge il compagno nella classifica marcatori. Insieme a loro c'è Igor Jesus, autore del gol vittoria del Nottingham Forest contro l'Utrecht. Anche la quarta rete di Barnabás Varga vale la vittoria, quella del Ferencváros contro i Rangers alla sesta giornata.

Igamane ha segnato solo nelle giornate dispari con il Lille (uno contro il Brann alla prima giornata, due contro il PAOK alla terza e uno contro la Dinamo alla quinta). Świderski ha segnato nelle prime tre partite del Panathinaikos, si è visto parare un rigore alla quarta giornata e poi ha segnato il suo quarto gol contro lo Sturm Graz alla quinta giornata.﻿

Come Stanić, anche Tolisso ha scalato la classifica marcatori con una tripletta alla quinta giornata (vittoria per 6-0 del Lyon sul Maccabi Tel-Aviv). Il centrocampista francese era anche andato in gol nel 2-0 sul Basel.

Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2025/26

4 Bryan Zaragoza (Celta)

3 Ricardo Horta (Braga)

3 Pepê (Porto)

3 Aral Simsir (Midtjylland)

3 Pavel Šulc (Lyon)

3 Denis Undav (Stuttgart)﻿

Triplette in Europa League 2025/26

Anass Zarouri (Young Boys - Panathinaikos 1-4, 25/09/2025)

Petar Stanić (Ludogorets - Celta 3-2, 27/11/2025)

Corentin Tolisso (M. Tel-Aviv - Lyon 0-6, 27/11/2025)

Talisca (Brann - Fenerbahçe 0-4, 12/11/2025)

Albo d'oro capocannonieri Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt) and Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

