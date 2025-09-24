I capocannonieri assoluti della UEFA Europa League: Aubameyang, Falcao, Bruno Fernandes e Lukaku
mercoledì 24 settembre 2025
Con 34 gol, Pierre-Emerick Aubameyang ha stabilito il record di marcature assoluto in UEFA Europa League nel 2023/24, superando Radamel Falcao. UEFA.com pubblica la classifica dei più grandi bomber della competizione.
Migliori marcatori in UEFA Europa League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
34 Pierre-Emerick Aubameyang (LOSC, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)
30 Radamel Falcao (Porto, Atlético de Madrid)
27 Bruno Fernandes (Sporting CP, Man United)
27 Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton, Inter, Roma)
26 Aritz Aduriz (Athletic Club)
26 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)
24 Munas Dabbur (Maccabi Tel-Aviv, Salzburg, Sevilla, Hoffenheim)
24 Edin Džeko (Wolfsburg, Manchester City, Roma, Fenerbahçe)
22 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia)
20 Óscar Cardozo (Benfica, Olympiacos)
19 Carlos Bacca (Club Brugge, Sevilla, Villarreal)
Migliori marcatori in UEFA Europa League/Coppa UEFA (qualificazioni incluse)
40 Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborg)
37 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)
34 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, Schalke)
32 Alfredo Morelos (HJK, Rangers)
31 Aritz Aduriz (Athletic Club)
31 Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid)
29 Dieter Müller (Köln, Stuttgart, Bordeaux)
Migliori marcatori in Coppa UEFA (qualificazioni incluse)
37 Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborg)
29 Dieter Müller (Köln, Stuttgart, Bordeaux)
27 Shota Arveladze (Dinamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ Alkmaar)
25 Alessandro Altobelli (Inter, Juventus)
23 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach)
Migliori marcatori in UEFA Europa League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)
2024/25 Bruno Fernandes, Kasper Høgh e Ayoub El Kaabi – 7
2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) – 10
2022/23 Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) e Marcus Rashford (Manchester United) – 6
2021/22 James Tavernier (Rangers) – 72020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma) e Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7
2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP e Manchester United) – 8
2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11
2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic) – 8
2016/17 Edin Džeko (Roma) e Giuliano (Zenit) – 8
2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10
2014/15 Alan (Salzburg) e Romelu Lukaku (Everton) – 8
2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8
2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8
2011/12 Radamel Falcao (Atlético Madrid) – 12
2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17
2009/10 Óscar Cardozo (Benfica) e Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9