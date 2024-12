Fase a eliminazione diretta di Europa League: record e statistiche

Maggior numero di gol in una partita a eliminazione diretta di Europa League

Finale 2012: Radamel Falcao vince con l'Atlético

Ci sono state 24 triplette nella fase a eliminazione diretta di Europa League nel corso degli anni, ma solo Falcao è riuscito a firmare un poker: nella semifinale di andata del 2011, quando ha segnato quattro gol nel 5-1 tra Porto e Villarreal 5-1. Klaas-Jan Huntelaar è l'unico altro giocatore ad aver segnato due triplette nella fase a eliminazione diretta in Europa League.

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, 28/04/11)

3 Claudio Pizarro (Bremen - Twente, 25/02/10)

3 David Villa (Bremen - Valencia, 18/03/10)

3 Radamel Falcao (Porto - Spartak Moskva, 07/04/11)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Plzeň - Schalke, 16/02/12)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke - Twente, 15/03/12)

3 Libor Kozák (Lazio - Stuttgart, 14/03/13)

3 Paco Alcácer (Valencia - Basel, 10/04/14)

3 Romelu Lukaku (Young Boys - Everton, 19/02/15)

3 Gonzalo Higuaín (Napoli - Dinamo Moskva, 12/03/15)

3 Edin Džeko (Villarreal - Roma, 16/02/17)

3 Zlatan Ibrahimović (Man United - St-Étienne, 16/02/17)

3 Nabil Fekir (Lyon - AZ Alkmaar, 23/02/17)

3 Lars Stindl (Fiorentina - Mönchengladbach, 23/02/17)

3 Manuel Fernandes (Nice - Lokomotiv Moskva, 15/02/18)

3 Ciro Immobile (Lazio - FCSB, 22/02/18)

3 Olivier Giroud (Chelsea - Dynamo Kyiv, 13/03/19)

3 João Félix (Benfica - Eintracht Frankfurt, 11/04/19)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia - Arsenal, 09/05/19)

3 Diogo Jota (Wolves - Espanyol, 20/02/20)

3 Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt - Salzburg, 20/02/20)

3 Jonathan Calleri (Espanyol - Wolves, 27/02/20)

3 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb - Tottenham, 18/03/21)

3 Ángel Di María (Juventus - Nantes, 23/02/23)

3 Benjamin Bourigeaud (Rennes - AC Milan, 22/02/24)

3 Ademola Lookman (Atalanta - Leverkusen, 22/05/24)

Maggior numero di gol in una doppia sfida a eliminazione diretta di Europa League

5 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, semifinali 2010/11)

5 Romelu Lukaku (Everton - Young Boys, sedicesimi di finale 2014/15)

4 Radamel Falcao (Porto - Spartak Moskva, quarti di finale 2010/11)

4 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke - Plzeň, sedicesimi di finale 2011/12)

4 Cédric Bakambu (Villarreal - Sparta Praha, quarti di finale 2015/16)

4 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia - Arsenal, semifinali 2018/19 )

4 Edinson Cavani (Man United - Roma, semifinali 2020/21)

Record di Europa League: squadre

Maggior numero di partite a eliminazione diretta di Europa League

Highlights finale 2013: Benfica - Chelsea 1-2

52 Seville46 Benfica43 Villarreal38 Man United36 Ajax36 Leverkusen35 Sporting CP34 Valencia

Maggior numero di presenze ai sedicesimi/spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

11 Ajax10 Salzburg10 Sporting CP9 Seville9 Shakhtar9 Napoli9 Olympiacos8 Villarreal

Kevin Gameiro Popperfoto via Getty Images

Maggior numero di presenze agli ottavi di finale di Europa League

7 Seville

6 Benfica

6 Leverkusen

6 Man United

6 Roma

6 Villarreal

5 Basel

5 Dynamo Kyiv

5 Rangers

5 Sporting CP

5 Valencia

5 Zenit



Maggior numero di presenze ai quarti di finale di Europa League

6 Benfica

5 Seville

4 Man United

4 Valencia

4 Villarreal

3 Arsenal

3 Atlético

3 Basel

3 Braga

3 Leverkusen

3 Liverpool

3 Lyon

3 Roma

3 Sporting CP

Maggior numero di presenze nelle semifinali di Europa League

5 Seville

3 Arsenal

3 Atlético

3 Benfica

3 Man United

3 Roma

3 Valencia

3 Villarreal

Vittoria più ampia nella fase a eliminazione diretta di Europa League (partita)

Highlights: i sette gol del Lyon contro l'AZ

7-1 Lyon - AZ Alkmaar (23/02/17)

7-1 Feyenoord v Shakhtar Donetsk (16/03/23)

6-0 Valencia - Rapid Wien (18/02/16)

6-1 Liverpool - Sparta Praha (14/03/24)

5-0 Inter - Shakhtar (17/08/20)

5-0 Man United - LASK (12/03/20)

5-0 United - Club Brugge (27/02/20)

5-0 Chelsea - Dynamo Kyiv (14/03/19)

5-0 Valencia - Basel (10/04/14)

Vittoria più ampia nella fase a eliminazione diretta in Europa League (tra andata e ritorno)

10-0 Valencia - Rapid Wien (6-0, 4-0) – 2015/16

11-2 Lyon - AZ Alkmaar (4-1, 7-1) – 2016/17

11-2 Liverpool - Sparta Praha (5-1 a, 6-1 h) – 2023/24

8-0 Chelsea - Dynamo Kyiv (3-0, 0-5) – 2018/19

10-3 Porto - Spartak Moskva (5-1, 5-2) – 2010/11

8-1 Atlético - Lokomotiv Moskva (3-0, 5-1) – 2017/18

8-1 Metalist Kharkiv - Salzburg (4-0, 4-1) – 2011/12

8-1 Dynamo Kyiv - Beşiktaş (4-1, 4-0) – 2010/11

Maggior numero di gol in una doppia sfida a eliminazione diretta di Europa League

14 Rangers - Antwerp 9-5 (2020/21)

13 Porto - Spartak Moskva 10-3 (2010/11) 13 Lyon - AZ Alkmaar 11-2 (2016/17)

13 Man. United - Roma 8-5 (2020/21)

13 Liverpool - Sparta Praha 11-2 (2023/24)

11 Slavia Praha - Seville 6-5 (2018/19)

11 Salzburg - Lazio 6-5 (2017/18)

11 Porto - Villarreal 7-4 (2010/11)

11 Hamburg - Anderlecht 6-5 (2009/10)

Chi altro ha stabilito record nella fase a eliminazione diretta di Europa League?

Maggiore svantaggio recuperato nella fase a eliminazione diretta di Europa League dopo l'andata

Il Valencia completa la vittoria complessiva più ampia

0-3 Valencia - Basel 5-0 (c, 2013/14)

Gol più veloce nella fase a eliminazione diretta di Europa League

13,21 secondi Vitolo (Villarreal - Sevilla) – 12/03/15

Espulsione più veloce nella fase a eliminazione diretta di Europa League

3:14 Nick Viergever (Udinese - AZ Alkmaar) – 15/03/12

Sfide decise ai supplementari

Valencia - Club Brugge 0-1 3-0 (3-1 tot.) 2009/10

Wolfsburg - Rubin Kazan 1-1 2-1 (3-2 tot.) 2009/10

Atlético Madrid - Liverpool 1-0 1-2 (2-2 tot., Atlético vince ai gol in trasferta) 2009/10

Atlético Madrid - Fulham 2-1 (finale) 2009/10

Schalke - Viktoria Plzeň 1-1 3-1 (4-2 tot.) 2011/12

Tottenham - Internazionale Milano 3-0 1-4 (4-4 tot., Tottenham vince ai gol in trasferta) 2012/13

Rubin Kazan - Levante 0-0 2-0 (2-0 tot.) 2012/13

Valencia - Basel 0-3 5-0 (5-3 tot.) 2013/14

Dnipro Dnipropetrovsk - Ajax 1-0 1-2 (2-2 tot.; Dnipro vince ai gol in trasferta) 2014/15

Anderlecht - Olympiacos 1-0 2-1 (3-1 tot.) 2015/16

Celta Vigo - Shakhtar Donetsk 0-1 2-0 (2-1 tot.) 2016/17

Manchester United - Anderlecht 1-1 2-1 (3-2 tot.) 2016/17

Ajax - Schalke 2-0 2-3 (4-3 tot.) 2016/17

Sporting CP - Viktoria Plzeň 2-0 1-2 (3-2 tot.) 2017/18

Marseille - Salzburg 2-0 1-2 (3-2 tot.) 2017/18

Slavia Praha - Seville 2-2 4-3 (6-5 tot.) 2018/19

Benfica - Dinamo Zagreb 0-1 3-0 (3-1 tot.) 2018/19

Sporting CP - İstanbul Başakşehir 3-1 1-4 (4-5 tot.) 2019/20

Olympiacos - Arsenal 0-1 2-1 (2-2 tot.; Olympiacos vince per i gol in trasferta) 2019/20

Man United 1-0 Copenhagen – 2019/20

Dinamo Zagreb - Tottenham 0-2, 3-0 (3-2 tot.) – 2020/21

West Ham - Sevilla 0-1, 2-0 (2-1 tot.) – 2021/22

Frankfurt - Real Betis 2-1, 1-1 (3-2 tot.) – 2021/22

Rangers - Braga 0-1, 3-1 (3-2 tot.) – 2021/22

Roma - Feyenoord 0-1, 4-1 (4-2 tot.) – 2022/23

Sevilla - Juventus 1-1, 2-1 (3-2 tot.) – 2022/23

Qarabağ - Braga 4-2, 2-3 (6-5 tot.) – 2023/24

Freiburg - Lens 0-0, 3-2 (3-2 tot.) – 2023/24

Sfide decise ai rigori

FCSB - Ajax 4-2 (2-2 tot.) 2012/13

Basel - Tottenham 4-1 (4-4 tot.) 2012/13

Seville - Real Betis 4-3 (2-2 tot.) 2013/14

Seville - Benfica 4-2 (finale, 0-0) 2013/14

Beşiktaş - Liverpool FC 5-4 (1-1 tot.) 2014/15

Seville FC - Athletic Club 5-4 (3-3 tot.) 2015/16

Lyon - Beşiktaş 7-6 (3-3 tot.) 2016/17

Chelsea - Eintracht 4-3 (2-2 tot.) 2018/19

Villarreal - Man United 11-10 (finale, 1-1 dts) – 2020/21

Braga - Sheriff 3-2 (2-2 tot.) – 2021/22

Eintracht - Rangers 5-4 (finale, 1-1 dts) – 2021/22

Leverkusen - Monaco 5-3 (5-5 tot.) – 2022/23

Shaktar - Rennes 5-4 (3-3 tot.) – 2022/23

Sporting CP - Arsenal 5-3 (3-3 tot.) – 2022/23

Sevilla - Roma 4-1 (finale, 1-1 dts) – 2022/23

Roma - Feyenoord 4-2 (2-2 tot.) – 2023/24

Marseille - Benfica 4-2 (2-2 tot.) – 2023/24

