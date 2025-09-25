Capocannoniere di Europa League: Anass Zaroury
giovedì 25 settembre 2025
Intro articolo
Dopo la tripletta alla prima giornata, Anass Zaroury del Panathinaikos è in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
Con la sua prima tripletta in carriera, l'esterno marocchino del Panathinaikos, Anass Zaroury, ha conquistato la vetta della classifica marcatori dopo la prima giornata dell'Europa League 2025/26.
Classifica marcatori Europa League 2025/26
3 Anass Zaroury (Panathinaikos)
2 Dion Beljo (GNK Dinamo)
2 Igor Jesus (Nottingham Forest)
Il Panathinaikos si è presentato senza l'allenatore Rui Vitória, che alla vigilia della partita ha lasciato la panchina del club greco, ma il 24enne Zaroury non ha avuto alcuna ripercussione da questa decisione e ha siglato una tripletta nel successo in casa dello Young Boys.
Solo due giocatori hanno segnato più di un gol alla prima giornata: Igor Jesus del Nottingham Forest ha realizzato una doppietta nel primo tempo del 2-2 contro il Real Betis, mentre Dion Beljo del GNK Dinamo ha segnato due gol da rapace d'area nel 3-1 sul Fenerbahçe.
Classifica assists Europa League 2025/26
Nessun giocatore ha fatto più di un assist
Triplette Europa League 2025/26
Anass Zarouri (Young Boys - Panathinaikos 1-4, 25/09/2025)
Albo d'oro capocannonieri Europa League (dalla fase a gironi alla finale)
2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt) and Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7
2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10
2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6
2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7
2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7
2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8
2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11
2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8
2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8
2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10
2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8
2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8
2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8
2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12
2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17
2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9
Per ulteriori informazioni sui record della UEFA Europa League, consulta le nostre guide complete: