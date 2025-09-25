Capocannoniere di Europa League: Anass Zaroury

Con la sua prima tripletta in carriera, l'esterno marocchino del Panathinaikos, Anass Zaroury, ha conquistato la vetta della classifica marcatori dopo la prima giornata dell'Europa League 2025/26.

Classifica marcatori Europa League 2025/26 3 Anass Zaroury (Panathinaikos) 2 Dion Beljo (GNK Dinamo)

2 Igor Jesus (Nottingham Forest)

Il Panathinaikos si è presentato senza l'allenatore Rui Vitória, che alla vigilia della partita ha lasciato la panchina del club greco, ma il 24enne Zaroury non ha avuto alcuna ripercussione da questa decisione e ha siglato una tripletta nel successo in casa dello Young Boys.

Solo due giocatori hanno segnato più di un gol alla prima giornata: Igor Jesus del Nottingham Forest ha realizzato una doppietta nel primo tempo del 2-2 contro il Real Betis, mentre Dion Beljo del GNK Dinamo ha segnato due gol da rapace d'area nel 3-1 sul Fenerbahçe.

Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2025/26

Nessun giocatore ha fatto più di un assist

Triplette Europa League 2025/26

Anass Zarouri (Young Boys - Panathinaikos 1-4, 25/09/2025)

Albo d'oro capocannonieri Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt) and Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

