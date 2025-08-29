Europa League 2025/26: conosci le squadre della fase campionato
venerdì 29 agosto 2025
Intro articolo
Conosci le 36 squadre che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Europa League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
La fase campionato dell'Europa League 2025/26 prende il via il 24 settembre: ecco un breve profilo delle 36 squadre in lizza per sollevare il trofeo.
I coefficienti UEFA sono aggiornati al sorteggio della fase campionato.
Le 36 squadre
Austria: Salzburg, Sturm Graz
Belgio: Genk
Bulgaria: Ludogorets
Croazia: GNK Dinamo
Cechia: Viktoria Plzeň
Danimarca: Midtjylland
Inghilterra: Aston Villa, Nottingham Forest
Francia: Lille, Lyon, Nice
Germania: Stuttgart, Freiburg
Grecia: Panathinaikos, PAOK
Ungheria: Ferencváros
Israele: Maccabi Tel-Aviv
Italia: Bologna, Roma
Paesi Bassi: Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht
Norvegia: Brann
Portogallo: Braga, Porto
Romania: FCSB
Scozia: Celtic, Rangers
Serbia: Crvena Zvezda
Spagna: Real Betis, Celta
Svezia: Malmö
Svizzera: Basel, Young Boys
Turchia: Fenerbahçe
Aston Villa (ENG)
Ranking UEFA: 42° posto
Come si è qualificato: sesto in Inghilterra
Passata stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)
Basel (SUI)
Ranking UEFA: 66°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: secondo turno di qualificazione Conference League (S3-4tot. contro Tobol)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)
Bologna (ITA)
Ranking UEFA: 95°
Come si è qualificato: vincitore Coppa Italia
Passata stagione: fase campionato Champions League (28/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)
Braga (POR)
Ranking UEFA: 55°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato (25/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2010/11)
Brann (NOR)
Ranking UEFA: 199
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: Conference League spareggi di qualificazione (S2-5tot. contro Salzburg)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2007/08)
Celta (ESP)
Ranking UEFA: 102°
Come si è qualificato: Seventh in Spagna
Passata stagione: non qualificato in Europa
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2016/17)
Celtic (SCO)
Ranking UEFA: 58°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League (S2-3tot. contro Bayern)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2002/03)
Crvena Zvezda (SRB)
Ranking UEFA: 61°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: fase campionato Champions League (29/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1978/79)
FCSB (ROU)
Ranking UEFA: 81°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: ottavi di finale (S1-7tot. contro Lyon)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2005/06)
Fenerbahçe (TUR)
Ranking UEFA: 43°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: ottavi di finale (S3-3agg, 2-3dcr contro Rangers)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)
Ferencváros (HUN)
Ranking UEFA: 60°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3tot. contro Viktoria Plzeň)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1971/72)
Feyenoord (NED)
Ranking UEFA: 19°
Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione Champions League
Passata stagione: ottavi di finale Champions League (S1-4tot. contro Inter)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1973/74, 2001/02)
Freiburg (GER)
Ranking UEFA: 69°
Come si è qualificato: quinto in Germania
Passata stagione: non qualificato in Europa
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)
Genk (BEL)
Ranking UEFA: 145°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: non qualificato in Europa
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2016/17)
GNK Dinamo (CRO)
Ranking UEFA: 50°
Come si è qualificato: secondo in Croazia
Passata stagione: fase campionato Champions League (25/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2020/21)
Go Ahead Eagles (NED)
Ranking UEFA: 129°
Come si è qualificato: vincitore Coppa dei Paesi Bassi
Passata stagione: secondo turno di qualificazione Conference League
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: primo turno di qualificazione (2015/16)
Lille (FRA)
Ranking UEFA: 30°
Come si è qualificato: quinto in Francia
Passata stagione: ottavi di finale Champions League (S2-3tot. contro Borussia Dortmund)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)
Ludogorets (BUL)
Ranking UEFA: 79°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato (33/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)
Lyon (FRA)
Ranking UEFA: 45°
Come si è qualificato: sesto in Francia
Passata stagione: quarti di finale (S6-7tot. contro Manchester United)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2016/17)
Malmö (SWE)
Ranking UEFA: 134°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato (31/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2018/19, 2019/20)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Ranking UEFA: 67°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato (29/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2013/14, 2020/21)
Midtjylland (DEN)
Ranking UEFA: 71°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-7tot. contro Real Sociedad)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2015/16), spareggi per la fase a eliminazione diretta (2022/23, 2024/25)
Nice (FRA)
Ranking UEFA: 94°
Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione Champions League
Passata stagione: fase campionato (35/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: terzo turno (1972/73)
Nottingham Forest (ENG)
Ranking UEFA: 87°
Come si è qualificato: settimo in Inghilterra
Passata stagione: non qualificato in Europa
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1983/84)
Panathinaikos (GRE)
Ranking UEFA: 98°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: ottavi di finale Conference League (S4-5tot. contro Fiorentina)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)
PAOK (GRE)
Ranking UEFA: 54°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-4tot. contro FCSB)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2024/25), sedicesimi di finale (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17)
Porto (POR)
Ranking UEFA: 33°
Come si è qualificato: terzo in Portogallo
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Roma)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)
Rangers (SCO)
Ranking UEFA: 34°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: quarti di finale (S0-2tot. contro Athletic Club)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2007/08, 2021/22)
Real Betis (ESP)
Ranking UEFA: 38°
Come si è qualificato: sesto in Spagna
Passata stagione: vice campione Conference League (S1-4 vs Chelsea)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)
Roma (ITA)
Ranking UEFA: 14°
Come si è qualificato: quinto in Italia
Passata stagione: quarti di finale Europa League (S3-4 vs Athletic Club)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1990/91, 2022/23)
Salzburg (AUT)
Ranking UEFA: 49°
Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione Champions League
Passata stagione: fase campionato Champions League (34/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1993/94)
Sturm Graz (AUT)
Ranking UEFA: 74°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione Champions League
Passata stagione: fase campionato Champions League (30/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84)
Stuttgart (GER)
Ranking UEFA: 105°
Come si è qualificato: vincitore Coppa di Germania
Passata stagione: fase campionato Champions League (26/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1988/89)
Utrecht (NED)
Ranking UEFA: 131°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: non qualificato in Europa
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2004/05, 2010/11)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ranking UEFA: 56°
Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione Champions League
Passata stagione: ottavi di finale (S2-3tot. contro Lazio)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18, 2024/25)
Young Boys (SUI)
Ranking UEFA: 73°
Come si è qualificato: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato Champions League (36/36)
Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2020/21)