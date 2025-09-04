UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Confermate le rose delle squadre per la fase campionato di Europa League

giovedì 4 settembre 2025

Le squadre in corsa hanno confermato le liste per la fase campionato della UEFA Europa League 2025/26.

Arrivato in prestito in estate, Jhon Durán fa parte della rosa del Fenerbahçe per la fase campionato
Le squadre di UEFA Europa League hanno inviato le liste complete dei giocatori per la fase campionato che inizierà mercoledì 24 settembre.

Tutte le partite della fase campionato

Clicca per visualizzare la rosa completa di ogni singola squadra della fase campionato.

Aston Villa

Basel

Bologna

Braga

Brann

Celta

Celtic

Crvena Zvezda

FCSB

Fenerbahçe

Ferencváros

Feyenoord

Freiburg

Genk

GNK Dinamo

Go Ahead Eagles

Lille

Ludogorets

I club possono registrare più giocatori?

Ogni club ha il diritto di registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. L'elenco deve essere presentato entro e non oltre le ore 24.00 CET del giorno precedente la partita in questione.

In via del tutto eccezionale, se in qualsiasi momento una squadra non può contare sui servizi di almeno due portieri iscritti nella Lista A, sarà permesso di rimpiazzarlo a determinate condizioni.

Dopo la fase campionato ma prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori. Le registrazioni dei nuovi giocatori devono essere completate entro e non oltre il 5 febbraio 2026 (24:00 CET).

Lyon

M. Tel-Aviv

Malmö

Midtjylland 

Nice

Nottingham Forest

Panathinaikos

PAOK

Porto

Rangers

Real Betis

Roma

Salzburg

Sturm Graz

Stuttgart

Utrecht

Viktoria Plzeň

Young Boys

