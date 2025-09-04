Confermate le rose delle squadre per la fase campionato di Europa League
giovedì 4 settembre 2025
Le squadre in corsa hanno confermato le liste per la fase campionato della UEFA Europa League 2025/26.
Le squadre di UEFA Europa League hanno inviato le liste complete dei giocatori per la fase campionato che inizierà mercoledì 24 settembre.
Clicca per visualizzare la rosa completa di ogni singola squadra della fase campionato.
I club possono registrare più giocatori?
Ogni club ha il diritto di registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. L'elenco deve essere presentato entro e non oltre le ore 24.00 CET del giorno precedente la partita in questione.
In via del tutto eccezionale, se in qualsiasi momento una squadra non può contare sui servizi di almeno due portieri iscritti nella Lista A, sarà permesso di rimpiazzarlo a determinate condizioni.
Dopo la fase campionato ma prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori. Le registrazioni dei nuovi giocatori devono essere completate entro e non oltre il 5 febbraio 2026 (24:00 CET).