Europa League 2025/26: il calendario della fase a eliminazione diretta e i risultati della fase campionato
venerdì 27 febbraio 2026
Consulta tutti i risultati della UEFA Europa League 2025/26.
La UEFA Europa League ha preso il via il 24 settembre e si conclude con la finale di Istanbul del 20 maggio 2026.
Ottavi di finale
Fischio d'inizio alle 21.00 CET se non indicato diversamente
Andata
Giovedì 12 marzo
Bologna - Roma (18:45 CET)
Lille - Aston Villa (18:45 CET)
Panathinaikos - Real Betis (18:45 CET)
Stuttgart - Porto (18:45 CET)
Celta - Lyon
Ferencváros - Braga
Genk - Freiburg
Nottingham Forest - Midtjylland
Ritorno
Mercoledì 18 marzo
Braga - Ferencváros (16:30 CET)
Giovedì 19 marzo
Freiburg - Genk (18:45 CET)
Lyon - Celta (18:45 CET)
Midtjylland - Nottingham Forest (18:45 CET)
Aston Villa - Lille
Porto - Stuttgart
Real Betis - Panathinaikos
Roma - Bologna
Verso Istanbul
Quarti di finale (9 e 16 aprile)
1 Ferencváros / Braga - Panathinaikos / Real Betis
2 Genk / Freiburg - Celta / Lyon
3 Stuttgart / Porto - Nottingham Forest / Midtjylland
4 Bologna / Roma - Lille / Aston Villa
Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
1 Quarto di finale 1 - Quarto di finale 2
2 Quarto di finale 3 - Quarto di finale 4
Finale (20 maggio)
Semifinale 1 - Semifinale 2
Risultati spareggi per la fase a eliminazione diretta
Ritorno: 26 febbraio 2026
Viktoria Plzeň - Panathinaikos 1-1 (dts. tot. 3-3, Panathinaikos vince ai rigori)
Ferencváros - Ludogorets 2-0 (tot. 3-2)
Crvena Zvezda - Lille 0-2 (tot. 1-2)
Stuttgart - Celtic 0-1 (tot. 4-2)
Bologna - Brann 1-0 (tot. 2-0)
Genk - GNK Dinamo 3-3 (dts. tot. 6-4)
Nottingham Forest - Fenerbahçe 1-2 (tot. 4-2)
Celta - PAOK 1-0 (tot. 3-1)
Andata: 19 febbraio 2026
Fenerbahçe - Nottingham Forest 0-3
GNK Dinamo - Genk 1-3
PAOK - Celta 1-2
Brann - Bologna 0-1
Celtic - Stuttgart 1-4
Lille - Crvena Zvezda 0-1
Panathinaikos - Viktoria Plzeň 2-2
Ludogorets - Ferencváros 2-1
Risultati fase campionato
Ottava giornata
Giovedì 29 gennaio 2026
Aston Villa - Salzburg 3-2
Celtic - Utrecht 4-2
Porto - Rangers 3-1
Basel - Viktoria Plzeň 0-1
Midtjylland - GNK Dinamo 2-0
Crvena Zvezda - Celta 1-1
FCSB - Fenerbahçe 1-1
Go Ahead Eagles - Braga 0-0
Genk - Malmö 2-1
Lille - Freiburg 1-0
Maccabi Tel-Aviv - Bologna 0-3
Nottingham Forest - Ferencváros 4-0
Lyon - PAOK 4-2
Panathinaikos - Roma 1-1
Ludogorets - Nice 1-0
Real Betis - Feyenoord 2-1
Sturm Graz - Brann 1-0
Stuttgart - Young Boys 3-2
Settima giornata
Giovedì 22 gennaio 2026
Bologna - Celtic 2-2
Young Boys - Lyon 0-1
Viktoria Plzeň - Porto 1-1
Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
Malmö - Crvena Zvezda 0-1
PAOK - Real Betis 2-0
Freiburg - Maccabi Tel-Aviv 1-0
Brann - Midtjylland 3-3
Roma - Stuttgart 2-0
Utrecht - Genk 0-2
Salzburg - Basel 3-1
Ferencváros - Panathinaikos 1-1
GNK Dinamo - FCSB 4-1
Nice - Go Ahead Eagles 3-1
Rangers - Ludogorets 1-0
Celta - Lille 2-1
Braga - Nottingham Fores 1-0
Sesta giornata
Giovedì 11 dicembre 2025
Young Boys - Lille 1-0
Midtjylland - Genk 1-0
Utrecht - Nottingham Forest 1-2
Ferencváros - Rangers 2-1
GNK Dinamo - Real Betis 1-3
Nice - Braga 0-1
Ludogorets - PAOK 3-3
Sturm Graz - Crvena Zvezda 0-1
Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv 4-1
Celtic - Roma 0-3
Porto - Malmö 2-1
Basel - Aston Villa 1-2
FCSB - Feyenoord 4-3
Lyon - Go Ahead Eagles 2-1
Panathinaikos - Viktoria Plzeň 0-0
Celta - Bologna 1-2
Freiburg - Salzburg 1-0
Brann - Fenerbahçe 0-4
Quinta giornata
Giovedì 27 novembre 2025
Roma - Midtjylland 2-1
Aston Villa - Young Boys 2-1
Porto - Nice 3-0
Viktoria Plzeň - Freiburg 0-0
Fenerbahçe - Ferencváros 1-1
Feyenoord - Celtic 1-3
Lille - GNK Dinamo 4-0
PAOK - Brann 1-1
Ludogorets - Celta 3-2
Bologna - Salzburg 4-1
Crvena Zvezda - FCSB 1-0
Go Ahead Eagles - Stuttgart 0-4
Genk - Basel 2-1
Maccabi Tel-Aviv - Lyon 0-6
Nottingham Forest - Malmö 3-0
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
Rangers - Braga 1-1
Real Betis - Utrecht 2-1
Quarta giornata
Giovedì 6 novembre 2025
Salzburg - Go Ahead Eagles 2-0
Basel - FCSB 3-1
Midtjylland - Celtic 3-1
Utrecht - Porto 1-1
Crvena Zvezda - Lille 1-0
GNK Dinamo - Celta 0-3
Malmö - Panathinaikos 0-1
Nice - Freiburg 1-3
Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0
Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv 2-0
Bologna - Brann 0-0
Viktoria Plzeň - Fenerbahçe 0-0
Ferencváros - Ludogorets 3-1
PAOK - Young Boys 4-0
Rangers - Roma 0-2
Real Betis - Lyon 2-0
Braga - Genk 3-4
Stuttgart - Feyenoord 2-0
Terza giornata
Giovedì 23 ottobre 2025
Salzburg - Ferencváros 2-3
Fenerbahçe - Stuttgart 1-0 FCSB - Bologna 1-2
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1
Genk - Real Betis 0-0
Lyon - Basel 2-0
Braga - Crvena Zvezda 2-0
Brann - Rangers 3-0
Roma - Viktoria Plzeň 1-2
Young Boys - Ludogorets 3-2
Celtic - Sturm Graz 2-1
Lille - PAOK 3-4
Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland 0-3
Malmö - GNK Dinamo 1-1
Nottingham Forest - Porto 2-0
Celta - Nice 2-1
Freiburg - Utrecht 2-0
Feyenoord - Panathinaikos 3-1
Seconda giornata
Giovedì 2 ottobre 2025
Roma - Lille 0-1
Bologna - Freiburg 1-1
Celtic - Braga 0-2
Viktoria Plzeň - Malmö 3-0
Fenerbahçe - Nice 2-1
FCSB - Young Boys 0-2
Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1-2
Ludogorets - Real Betis 0-2
Brann - Utrecht 1-0
Basel - Stuttgart 2-0
Porto - Crvena Zvezda 2-1
Feyenoord - Aston Villa 0-2
Genk - Ferencváros 0-1
Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo 1-3
Nottingham Forest - Midtjylland 2-3
Lyon - Salzburg 2-0
Celta - PAOK 3-1
Sturm Graz - Rangers 2-1
Prima giornata
Mercoledì 24 settembre 2025
Midtjylland - Sturm Graz 2-0
PAOK - Maccabi Tel-Aviv 0-0
Crvena Zvezda - Celtic 1-1
GNK Dinamo - Fenerbahçe 3-1
Malmö - Ludogorets 1-2
Nice - Roma 1-2
Real Betis - Nottingham Forest 2-2
Braga - Feyenoord 1-0
Freiburg - Basel 2-1
Giovedì 25 settembre 2025
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
Lille - Brann 2-1
Aston Villa - Bologna 1-0
Young Boys - Panathinaikos 1-4
Salzburg - Porto 0-1
Utrecht - Lyon 0-1
Ferencváros - Viktoria Plzeň 1-1
Rangers - Genk 0-1
Stuttgart - Celta 2-1