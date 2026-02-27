Europa League 2025/26: il calendario della fase a eliminazione diretta e i risultati della fase campionato

La UEFA Europa League ha preso il via il 24 settembre e si conclude con la finale di Istanbul del 20 maggio 2026.

Giovedì 12 marzo

Bologna - Roma (18:45 CET)

Lille - Aston Villa (18:45 CET)

Panathinaikos - Real Betis (18:45 CET)

Stuttgart - Porto (18:45 CET)

Celta - Lyon

Ferencváros - Braga

Genk - Freiburg

Nottingham Forest - Midtjylland

Mercoledì 18 marzo

Braga - Ferencváros (16:30 CET)

Giovedì 19 marzo

Freiburg - Genk (18:45 CET)

Lyon - Celta (18:45 CET)

Midtjylland - Nottingham Forest (18:45 CET)

Aston Villa - Lille

Porto - Stuttgart

Real Betis - Panathinaikos

Roma - Bologna

Verso Istanbul

Quarti di finale (9 e 16 aprile)

1 Ferencváros / Braga - Panathinaikos / Real Betis

2 Genk / Freiburg - Celta / Lyon

3 Stuttgart / Porto - Nottingham Forest / Midtjylland

4 Bologna / Roma - Lille / Aston Villa

Semifinali (30 aprile e 7 maggio)

1 Quarto di finale 1 - Quarto di finale 2

2 Quarto di finale 3 - Quarto di finale 4

Finale (20 maggio)

Semifinale 1 - Semifinale 2