Manchester United - Lyon 5-5 (tot.: 7-6): lo United vince ai supplementari una partita al cardiopalma

In una partita dalle mille emozioni, lo United si fa sfuggire i due gol di vantaggio e va addirittura sotto contro un Lyon in dieci uomini a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari, quando i gol di Kobbie Mainoo e Harry Maguire regalano ai padroni di casa una vittoria memorabile e la qualificazione in semifinale di UEFA Europa League.

I momenti chiave 10' Ugarte porta lo United in vantaggio

45'+1' Dalot raddoppia con un rasoterra

71' Tolisso accorcia di testa per il Lyon

78' Tagliafico pareggia

89' Tolisso espulso per doppio giallo

105' Cherki porta il Lyon in vantaggio nei supplementari

110' Lacazatte allunga il vantaggio del Lyon con un rigore

114' Fernandes accorcia dal dischetto

120' Mainoo pareggia

120'+1' Maguire segna di testa il gol-qualificazione

La partita in breve

Harry Maguire dopo il gol qualificazione nell'ultimo minuto di recupero dei supplementari UEFA via Getty Images

La partita tra Manchester United e Lyon è un’autentica montagna russa di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e un finale che tiene tutti col fiato sospeso.

Il match prende il via con una rete al 10’ di Manuel Ugarte, che porta lo United in vantaggio con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Il primo tempo sembra concludersi sull'1-0, ma nei minuti di recupero Diogo Dalot segna un altro gol per lo United, con un rasoterra perfetto che porta il punteggio sul 2-0.

Nel secondo tempo, il Lyon non ci sta e reagisce. Al 71', Corentin Tolisso accorcia le distanze di testa, sfruttando una palla inattiva e battendo il portiere dello United. La partita si infiamma ulteriormente quando al 78' Nicolàs Tagliafico pareggia, segnando un gol che gela i tifosi di casa e porta la partita ai supplementari. La tensione cresce e l'arbitro al 89' è costretto a estrarre il cartellino rosso per l'autore del gol Tolisso, espulso per doppio giallo, lasciando il Lyon in dieci uomini.

Con l’inizio dei supplementari, il Lyon sembra prendere il comando. Al 105', Rayan Cherki realizza un gol che porta gli ospiti in vantaggio per la prima volta, sfruttando una disattenzione difensiva. Tuttavia, la partita è tutt'altro che finita. Al 110', Alexandre Lacazette segna un rigore con freddezza, allungando il vantaggio per il Lyon e dando l'impressione che la qualificazione sia ormai decisa. Ma lo United ha altri piani. Al 114', Bruno Fernandes accorcia le distanze dal dischetto, portando i suoi a credere ancora nella rimonta.

Quando tutto sembra ormai deciso, al 120' Mainoo segna un gol fondamentale che pareggia i conti e proietta la sfida ai calci di rigore. Ma l'ultimo colpo di scena arriva al 121' con un colpo di testa di Harry Maguire che vale la qualificazione per lo United, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa e sancendo una vittoria incredibile in un incontro che rimarrà nella memoria di tutti per la sua altalena di emozioni e ribaltamenti.

La partita minuto per minuto: Man Utd - Lyon 5-4

Formazioni

Man Utd: Onana; Mazraoui (Shaw 46'), Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte (Mount 86'), Casemiro, Dorgu (Amass 100'); Garnacho (Eriksson 100'), Højlund (Mainoo 86'), Fernandes

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Akouokou (Tessmann 55'), Veretout (Lacazette 55'); Cherki, Mikautadze (Fofana 64'), Almada