Eintracht Frankfurt - Tottenham 0-1 (tot. 1-2): agli Spurs basta il rigore di Solanke per andare in semifinale

Il gol su rigore di Dominic Solanke nel primo tempo basta al Tottenham Hotspur per assicurarsi un posto in semifinale di UEFA Europa League, grazie al successo complessivo per 2-1 contro l'Eintracht Frankfurt.

I momenti chiave 16' Ekitiké fermato in extremis da un intervento di Van de Ven

17' Götze costretto a lasciare il campo per infortunio

25' Tel ci prova con un tiro a giro

42' Calcio di rigore assegnato dopo un contatto tra Kauã Santos e Maddison

43' Solanke trasforma con freddezza dal dischetto

61' Il colpo di testa di Romero finisce largo

67' Bentancur non inquadra la porta

75' Vicario realizza un intervento provvidenziale su Chaibi

82' Kristensen non centra lo specchio della porta

La partita in breve

L'esultanza del Tottenham dopo il rigore di Dominic Solanke Getty Images

Hugo Ekitiké, autore del primo gol nella gara d’andata, si rende subito pericoloso, ma Micky van de Ven interviene in extremis e gli nega la rete.

Poco dopo, Mario Götze è costretto ad abbandonare il campo zoppicando. Mathys Tel prova a sorprendere Kauã Santos con un tiro a giro, ma il portiere dell’Eintracht risponde presente.

Al 43’, però, Kauã Santos commette fallo su James Maddison in area: l’arbitro assegna il rigore e Solanke trasforma con freddezza, portando in vantaggio i suoi.

Cristian Romero e Rodrigo Bentancur sfiorano entrambi il gol mentre gli ospiti insistono alla ricerca del raddoppio.

Poco dopo, Guglielmo Vicario riesce ad opporsi con grande intervento su Fares Chiabi, pericoloso da distanza ravvicinata.

Nonostante la pressione crescente negli ultimi minuti, il Tottenham mantiene i nervi saldi e difende con determinazione il vantaggio. Con una prova di carattere e solidità, gli Spurs si assicurano così un posto in semifinale di Europa League dove affronterà il Bodø/Glimt.

La partita minuto per minuto: Frankfurt - Spurs 0-1

Formazioni iniziali

Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson (Wahi 76'); Brown (Knauff 77'), Götze (Chaibi 17'), Bahoya (Uzun 58'); Ekitiké.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison (Kulusevski 45+1'); Johnson (Danso 85'), Solanke, Tel (Sarr 79').