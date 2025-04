Athletic Club - Rangers 2-0 (tot.: 2-0): Sancet e Williams portano l'Athletic in semifinale

Il rigore di Oihan Sancet e il colpo di testa di Nico Williams qualificano l'Athletic Club in semifinale di UEFA Europa League ai danni dei Rangers, finalisti del 2022, con un 2-0 complessivo tra andata e ritorno.

I momenti chiave 12' Sancet bloccato sulla linea da Tavernier

36' Berenguer sfiora il palo

39' Nico Williams fallisce una conclusione da distanza ravvicinata

45+4' Souttar stende Sannadi in area, Sancet segna il rigore

58' Raskin colpisce il palo

80' William segna il 2-0 su cross di De Marcos

La partita in breve

L'Athletic Bilbao sblocca il risultato su calcio di rigore PA Images via Getty Images

L'Athletic prosegue la sua corsa verso la finale nel proprio stadio battendo 2-0 i Rangers. Dopo 45 minuti a reti bianche, nei minuti di recupero i padroni di casa sbloccano il risultato con un rigore trasformato da Sancet dopo un fallo di John Souttar su Maroan Sannadi.

Nonostante le assenze di Rıdvan Yılmaz e Leon Balogun per infortunio e i zero tiri in porta prima dell'intervallo, i Rangers sfiorano il pareggio verso l'ora di gioco. Nicolas Raskin va vicinissimo al pari, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Anche Václav Černý ci prova dalla distanza, ma il suo tiro potente viene respinto.

Davanti ai 52.114 spettatori dell'Estadio de San Mamés (nuovo record del club), l'Athletic approfitta del forcing dei Rangers per colpirli in contropiede e chiudere la qualificazione a 10 minuti dalla fine con un colpo di testa di Williams. Gli spagnoli in semifinale affronteranno il Manchester United, con la speranza mai celata di sollevare il primo trofeo della loro storia davanti al proprio pubblico.

La partita minuto per minuto: Athletic Club - Rangers 2-0

Formazioni

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Álvarez, Iñigo Lekue; Ruiz De Galarreta (Prados 73'), Jaureguizar; Berenguer (Vesga 87'), Sancet (Gomez 82'), N Williams (Álvaro Djaló 87'); Sannadi (Guruzeta 73')

Rangers: Kelly; Tavernier, Souttar, Balogun (Igamane 50'); Rıdvan Yılmaz (Barron 23'), Raskin, Hagi (Nsiala 46'), Jefté; Černý (Bajrami 84'), Diomande (Danilo Pereira 84'); Dessers