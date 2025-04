Confermati gli accoppiamenti delle semifinali di Europa League: date e orari

La griglia delle semifinali di UEFA Europa League è completa dopo che Tottenham, Athletic Club, Manchester United e Bodø/Glimt hanno vinto ai quarti di finale.

Semifinali Andata (1° maggio)

Tottenham - Bodø/Glimt

Athletic Club - Manchester United Ritorno (8 maggio)

Bodø/Glimt - Tottenham

Manchester United - Athletic Club Calcio d'inizio ore 21:00 CET

Il Tottenham si è qualificato con una vittoria per 1-0 in casa del Frankfurt e affronterà il Bodø/Glimt, che è la prima squadra norvegese a raggiungere le semifinali di una competizione UEFA senior maschile per club.

L'Athletic Club è a un passo dalla finale in casa a Bilbao, ma deve prima affrontare il Manchester United dopo la straordinaria rimonta dei Red Devils ai supplementari contro il Lyon nei quarti di finale.