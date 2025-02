Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League: Roma agli ottavi insieme ad Ajax, AZ e Bodø/Glimt

Nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, la Roma batte in rimonta il Porto grazie alla doppietta di Paulo Dybala e stacca il pass per gli ottavi di finale insieme ad Ajax, AZ e Bodø/Glimt.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Qualificate agli ottavi Teste di serie (prime otto della fase campionato)

Athletic Club, Eintracht Frankfurt, Lazio, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Tottenham Non teste di serie (vincitrici spareggi)

Ajax, AZ Alkmaar, Bodø/Glimt, FCSB, Fenerbahçe, Real Sociedad, Roma, Viktoria Plzeň

Dopo il pareggio dell’andata, la Roma si aggiudica il ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. I Giallorossi ribaltano lo svantaggio iniziale e superano 3-2 il Porto, conquistando gli ottavi di finale.

Highlights: Roma - Porto 3-2

Leggi il report della gara.

Il Bodø vola agli ottavi dopo il successo sul Twente ai tempi supplementari. Il Twente passa in vantaggio grazie all'autogol di Fredrik Sjøvold al 26', ma i padroni di casa pareggiano con Kasper Høgh al 56' dal dischetto.

La partita si anima nei minuti di recupero quando il Bodø/Glimt segna due gol in rapida successione: autogol di Mees Hilgers (92') e gol di Brice Wembangomo (94'). Quando la qualificazione sembrava ormai in mano ai norvegesi, il club dei Paesi Bassi segna il gol che manda la partita ai supplementari con Sem Steijn (96'). Nei tempi supplementari, il Bodø segna due gol (Sondre Brunstad Fet e autogol di Arno Verschueren), chiudendo definitivamente il discorso qualificazione.

Highlights: Bodø/Glimt - Twente 5-2

I gol di Juri Cisotti nel primo tempo e di David Miculescu sul finire della gara permettono all'FCSB di qualificarsi agli ottavi di finale per la prima volta dal 2012/2013.

Highlights: FCSB - PAOK 2-0

L'AZ passa agli ottavi di finale per la prima volta dopo 11 anni grazie al pareggio ottenuto a Istanbul.

Gli ospiti passano in vantaggio al 42' con Seiya Maikuma e raddoppiano al 55' con Denso Kasius. Al 56' i padroni di casa segnano il 2-1 con Victor Osimhen e pareggiano con Roland Sallai (70') ma escono in virtù della sconfitta dell'andata.

Highlights: Galatasaray - AZ Alkmaar 2-2

Il rigore di Kenneth Taylor ai tempi supplementari permette all'Ajax, in dieci uomini, di volare agli ottavi di finale dopo una sfida senza esclusione di colpi. L'Union SG domina il primo tempo e chiude la prima frazione di gioco sul 2-0 e in superiorità numerica. Al 16' l'Union segna con Kevin Mac Allister, poi alla mezz'ora l'Ajax rimane in inferiorità per l'espulsione di Davy Klassen per un fallo in area e va sotto di due gol per il rigore di Promise David che vale il 2-2 complessivo tra andata e ritorno. Ai supplementari l'Ajax trova il gol della vittoria con un rigore di Taylor che vale gli ottavi di finale.

Highlights: Ajax - Union SG 1-2

Il Plzeň ribalta lo svantaggio dell'andata segnando tre gol in 12 minuti del primo tempo raggiungendo gli ottavi di finale. Per i padroni di casa vanno in gol Václav Jemelka, Pavel Šulc e l'esordiente Rafiu Durosinmi.

Highlights: Viktoria Plzeň - Ferencváros 3-0

La doppietta di Luka Sučić permette alla Real Sociedad di battere il Midtjylland in grande stile. Brais Méndez apre le marcature dopo appena cinque minuti, poi Sučić segna il primo dei due gol al 18'.

Il Midtjylland torna in partita grazie a un rigore di Adam Buksa (24') e al gol di Darío Osorio (38'), ma prima dell'intervallo Sučić sigla il 3-2. Al 70' Daniel Silva lascia in dieci gli ospiti per un rosso diretto e la Real, in superiorità numerica, segna altri due gol: al 73' su rigore con Mikel Oyarzabal e al 90' con Orri Óskarsson.

Highlights: Real Sociedad - Midtjylland 5-2

Il Fenerbahçe pareggia 2-2 a Bruxelles e si qualifica agli ottavi di finale vincendo 5-2 tra andata e ritorno.

Youssef En-Nesyri porta subito in vantaggio gli ospiti, prima che una doppietta di Luis Vázquez ribalti la situazione. Con l'Anderlecht che sperava in una rimonta, il colpo di testa di Yusuf Akçiçek mette fine a qualsiasi possibilità di rimonta dell'Anderlecht.

Highlights: Anderlecht - Fenerbahçe 2-2