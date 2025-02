Roma-Porto 3-2 (and. 1-1): Giallorossi agli ottavi

Dopo il pareggio dell’andata, la Roma si aggiudica il secondo round degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League. I Giallorossi ribaltano lo svantaggio iniziale e superano 3-2 il Porto, conquistando gli ottavi di finale.

Roma-Porto 3-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il primo tentativo è dei padroni di casa, con un colpo di testa di Lorenzo Pellegrini sul cross di Zeki Çelik: pallone alto sopra la traversa. I Giallorossi ci riprovano nuovamente di testa, ma anche Eldor Shomurodov difetta a livello di precisione.

La Roma fa la partita, ma al 27’ si ritrova sotto. Nasce tutto da un errore di Mile Svilar in fase di costruzione dal basso: l’estremo difensore rimedia in un primo momento, poi, sul prosieguo dell’azione, non può nulla sulla fantastica rovesciata di Samu. 1-0 Porto.

Il vantaggio degli ospiti, tuttavia, dura poco. Al 35’, infatti, ci pensa Paulo Dybala a ristabilire l’equilibrio: l’argentino triangola con Shomurodov e poi batte Diogo Costa con un delizioso tocco di esterno sinistro. Il numero 21 si ripete al 39’ con una grande conclusione sul primo palo: doppietta e 2-1 Roma.

La formazione di Claudio Ranieri, dopo aver ribaltato il match, sfiora il tris sugli sviluppi di una palla inattiva: Diogo Costa respinge con un grande riflesso il colpo di testa di Gianluca Mancini, poi arriva anche il salvataggio sulla linea di Otávio, che nega la gioia del gol a Evan N'Dicka.

La situazione del Porto si complica in avvio di ripresa: Stephen Eustáquio viene espulso per un fallo di reazione su Leandro Paredes e, al 51’, lascia in inferiorità numerica i Dragoni. Shomurodov ha subito la chance del 3-1, ma, da ottima posizione, calcia incredibilmente alto.

Nonostante l’uomo in più, la formazione di Ranieri rischia tantissimo al 69’: Samu, servito direttamente da un rilancio di Diogo Costa, supera N'Dicka con l’aiuto di un rimpallo, si presenta a tu per tu con Svilar e calcia colpendo il palo.





Dopo lo spavento, la Roma trova il 3-1 con Niccolò Pisilli, che all’83’ blinda la qualificazione. L’autogol di Devyne Rensch allo scadere (al 96’) non cambia la sostanza delle cose. I Giallorossi vincono e volano agli ottavi.