Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League: pari per la Roma a Oporto, vittorie per Fenerbahçe, Ajax e AZ

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, la Roma si fa rimontare un gol dal Porto e chiude in dieci uomini, mentre Fenerbahçe, Ajax e AZ Alkmaar vincono senza troppe difficoltà.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Highlights: AZ Alkmaar - Galatasaray 4-1

L'AZ travolge il Galatasaray in casa e allunga la propria imbattibilità casalinga in Europa League a 17 partite. La squadra di casa passa in vantaggio al 12' con una punizione di Sven Mijnans, ma i turchi pareggiano al 20' con Roland Sallai. Troy Parrott al 37' trasforma un rigore prima dell'espulsione del difensore ospite Kaan Ayhan al 51° minuto. Nella ripresa Jordy Clasie (57') e David Møller Wolfe (66') segnano le due reti che permettono all'AZ di mettere un piede negli ottavi di finale.

Highlights: Porto - Roma 1-1

All'Estádio do Dragão, la squadra di Claudio Ranieri passa in vantaggio con il gol di Zeki Çelik - il suo primo in Giallorosso - ma viene raggiunta nella ripresa da Francisco Moura. In Portogallo, dove al 72' viene espulso Bryan Cristante, finisce 1-1.

Highlights: Twente - Bodø/Glimt 2-1

Il rigore di Ricky van Wolfswinkel nei minuti di recupero permette al Twente di ottenere una preziosa vittoria contro il Bodø/Glimt. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Sayfallah Ltaief, ma gli ospiti impiegano 85 minuti per trovare l'atteso gol del pari con Patrick Berg. Quando ormai la partita sembrava destinata al pari, i padroni di casa segnano un rigore fondamentale col capitano Van Wolfswinkel.

Highlights: PAOK - FCSB 1-2

Il PAOK passa in vantaggio al 21' grazie al gol da dentro l'area di Mbwana Samatta, ma l'espulsione di Taison nei minuti di recupero del primo tempo cambia l'inerzia della gara. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Andrei Gheorghiță (50') e passano in vantaggio con Joyskim Dawa (60').

Chi è qualificato agli ottavi di finale?

Athletic Club, Eintracht Frankfurt, Lazio, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Tottenham Il sorteggio dei turni successivi della competizione si terrà venerdì 21 febbraio.

Highlights: Ferencváros - Viktoria Plzeň 1-0

Il gol di Mohammad Abu Fani segnato al 23' dall'interno dell'area di rigore, regala al Ferencváros la quarta vittoria consecutiva in casa di questa edizione. Il portiere di casa Dávid Gróf salva il risultato in due occasioni sulle conclusioni di Lukáš Červ e Sampson Dweh, mentre quello ospite, Martin Jedlička, mantiene la qualificazione in bilico parando i tiri di Matheus Saldanha e Abu Fani.

Highlights: Union SG - Ajax 0-2

La formazione dei Paesi Bassi torna dall'andata a Bruxelles con due gol di vantaggio. Christian Rasmussen porta in vantaggio gli ospiti verso l'ora di gioco dopo una bella azione di Godenzonen. Dodici minuti più tardi, il sedicenne belga dell'Under 21, Jorthy Mokio, segna il raddoppio con un tiro al volo dal limite dell'area diventando il più giovane marcatore nelle fasi a eliminazione diretta di Europa League.

Highlights: Midtjylland - Real Sociedad 1-2

Dopo il palo della formazione di casa con un colpo di testa di Denil Castillo, la Real Sociedad passa in vantaggio all'11' grazie al rigore di Brais Méndez. Gli ospiti raddoppiano alla mezz'ora con una bella conclusione di Takefusa Kubo, ma dopo pochi minuti Adam Buksa accorcia le distanze. Nonostante il forcing della formazione di casa, è la formazione spagnola a vincere la gara d'andata.

Highlights: Fenerbahçe - Anderlecht 3-0

Il Fenerbahçe mette una seria ipoteca sulla qualificazione travolgendo l'Anderlecht a Istanbul. Dušan Tadić segna l'1-0 all'11' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Edin Džeko raddoppia il vantaggio al 42', e infine Youssef En-Nesyri al 57' fissa il risultato sul 3-0.