Classifica marcatori Europa League 2024/25: tre giocatori chiudono con sette gol

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha chiuso al primo posto la classifica marcatori della UEFA Europa League 2024/25 con sette gol insieme a Kasper Høgh del Bodø/Glimt e Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos.

Rasmus Højlund dello United, Malick Fofana del Lyon, Václav Černý dei Rangers, Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, Victor Osimhen del Galatasaray, l'attaccante del Porto Samu e Barnabás Varga del Ferencváros hanno invece segnato sei gol.

Capocannonieri Europa League: Kasper Høgh

Classifica marcatori Europa League 2024/25

Il capitano dei Red Devils Bruno Fernandes non è riuscito a segnare nella finale di Europa League, ma è rimasto comunque in testa alla classifica dei marcatori. Nemmeno il compagno di squadra Højlund è andato in gol nella sconfitta di Bilbao.

Invece Brennan Johnson del Tottenham ha segnato il suo quinto gol della campagna, decidendo la finale e raggiungendo Dominic Solanke come capocannoniere del club in questa edizione. Solanke ha anche fatto quattro assist nella competizione. Avendo partecipato a nove gol tra reti e assist, è a due lunghezze di distanza da Fernandes e a tre da Rayan Cherki del Lyon in questa speciale classifica dei gol e assist.

Capocannoniere Europa League: Ayoub El Kaabi

Classifica marcatori Europa League 2024/25 7 Bruno Fernandes (Manchester United)

7 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

7 Kasper Høgh (Bodø/Glimt) 6 Václav Černý (Rangers)

6 Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

6 Malick Fofana (Lyon)

6 Rasmus Højlund (Manchester United)

6 Victor Osimhen (Galatasaray)

6 Samu (Porto)

6 Barnabás Varga (Ferencváros) 5 Brennan Johnson (Tottenham)

5 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

5 Dominic Solanke (Tottenham)

5 Kenneth Taylor (Ajax)

5 Iñaki Williams (Athletic Club)

5 Nico Williams (Athletic Club)

5 Yunus Akgün (Galatasaray)

8 Rayan Cherki (Lyon)

6 Dries Mertens (Galatasaray)

5 Georges Mikautadze (Lyon)

4 Bruno Fernandes (Manchester United)

4 Cyriel Dessers (Rangers)

4 Alejandro Garnacho (Manchester United)

4 Dominic Solanke (Tottenham)

4 Manuel Ugarte (Manchester United)

Classifica combinata gol + assist Europa League 2024/25

12 Rayan Cherki (Lyon)

11 Bruno Fernandes (Manchester United)



9 Georges Mikautadze (Lyon)

9 Dominic Solanke (Tottenham)



8 Václav Černý (Rangers)

8 Kasper Høgh (Bodø/Glimt)

8 Rasmus Højlund (Manchester United)

8 Nico Williams (Athletic Club)

Triplette nella Europa League 2024/25

Bruno Fernandes (Manchester United - Real Sociedad 4-1, 13/03/2025)

Albo d'oro capocannonieri Europa League per stagione (dalla fase a gironi in poi)

Radamel Falcao detiene il record del maggior numero di gol in una singola edizione di Europa League con 17 reti in 14 presenze con il Porto nel 2010/11. Il colombiano è stato nuovamente capocannoniere nella stagione successiva, questa volta con l'Atlético de Madrid. Solo un altro giocatore è stato due volte capocannoniere: Aritz Aduriz con l'Athletic Club nel 2015/16 e 2017/18.

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

Per maggiori informazioni sui record di UEFA Europa League, consulta le nostre guide complete.