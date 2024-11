Quinta giornata Europa League: Lazio alla fase a eliminazione diretta insieme all'Athletic Club, pari per la Roma

Nella gara d'esordio all'Old Trafford come allenatore dello United, Ruben Amorim ha conquistato i primi tre punti di questa sua nuova esperienza battendo 3-2 il Bodø/Glimt. Vittorie anche per Rangers e Athletic Club, pari per Roma e Lazio, anche se i biancocelesti si sono qualificati matematicamente alla fase successiva (ottavi o spareggio per la fase a eliminazione diretta) insieme all'Athletic Club.

UEFA.com vi racconta le partite della quinta giornata di UEFA Europa League.

Due conclusioni da distanza ravvicinata di Rasmus Højlund regalano al nuovo allenatore dello United, Ruben Amorim, tre punti nella sua gara d'esordio all'Old Trafford. Alejandro Garnacho sblocca il risultato dopo un minuto, ma le reti di Håkon Evjen (19') e Philip Zinckernagel (23') ribaltano il risultato in favore degli ospiti. A cavallo tra i due tempi, i padroni di casa ritornano in vantaggo grazie alla doppietta di Højlund (45', 50'). Per lo United è la seconda vittoria della fase campionato.

Highlights: Man Utd - Bodø/Glimt 3-2 

La Roma rimonta due volte il Tottenham e porta via un pareggio di prestigio da Londra. Nella quinta giornata di UEFA Europa League, i Giallorossi di Claudio Ranieri fermano sul 2-2 la squadra di Ange Postecoglou: sono Evan N'Dicka e Mats Hummels in pieno recupero a rispondere ai go di Son Heung-min su rigore e di Brennan Johnson.

Leggi il report completo della gara.

Highlights: Tottenham - Roma 2-2 

I Rangers dilagano in Francia grazie ai gol di Vaclav Černý (35'), Mohamed Diomande (38'), e alla doppietta di Hamza Igamane (48', 54'). Gli ospiti trovano il gol della bandiera col 19enne Badredine Bouanani su calcio di punizione.

Highlights: Nice 1-4 Rangers

La Lazio, ultima squadra a punteggio pieno nella competizione, ha pareggiato 0-0 contro il Ludogorets. La formazione bulgara si è difesa con determinazione a Roma ed è stata graziata dalla traversa dopo uno splendido tiro di Matteo Guendouzi.

Leggi il report completo della gara.

Dagli altri campi