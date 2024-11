Tottenham-Roma 2-2: rimonta Giallorossa

La Roma rimonta due volte il Tottenham e porta via un pareggio di prestigio da Londra. Nella quinta giornata di UEFA Europa League, i Giallorossi di Claudio Ranieri fermano sul 2-2 la squadra di Ange Postecoglou: sono Evan N'Dicka e Mats Hummels in pieno recupero a rispondere ai go di Son Heung-min su rigore e di Brennan Johnson.

La sfida inizia subito in salita per i Giallorossi, con l'intervento di Hummels su Pape Matar Sarr punito con il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Son, che spiazza Mile Svilar e fa 1-0. La squadra di Ranieri reagisce e al 20' trova il pareggio, con il primo gol in maglia romanista di N'Dicka. Il colpo di testa del difensore ivoriano sulla punizione di Paulo Dybala è perfetto e non lascia scampo a Fraser Forster, sostituto dell'infortunato Guglielmo Vicario.

La Roma trova addirittura il vantaggio con un gran tiro al volo di Stephan El Shaarawy, ma la rete è annullata per fuorigioco dello stesso Faraone. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra, ma sono i londinesi a riportarsi avanti grazie a Johnson, che raccoglie l'assist di Dejan Kulusevski e supera ancora Svilar. Lo stesso Kulusevski colpisce un clamoroso palo, con Son che sulla ribattuta sciupa una comoda occasione per il tris.

Nella ripresa la Roma inizia con il piede premuto sull'acceleratore, vengono annullati per offside altri due gol - a Manu Koné e Artem Dovbyk - mentre una conclusione di Angeliño al volo centra la traversa. Neanche il Tottenham fa amicizia con i legni, centrati prima da Pedro Porro su punizione e poi da Dominic Solanke di testa.

La partita continua a regalare emozioni, un retropassaggio di testa di Pedro Porro "rischia" di trasformarsi in un assist per Dovbyk ma Foster in qualche modo riesce a salvarsi. Sembra una sfida segnata per i Giallorossi, perché il portiere degli Spurs si supera sulla girata al volo di Gianluca Mancini e devia in corner.



Highlights: Union SG - Roma 1-1

Ma nel recupero, un tiro-cross violentissimo di Angeliño trova Hummels pronto alla correzione sul secondo palo per il gol del definitivo 2-2, anche per il difensore tedesco il primo in maglia Giallorossa. Per la Roma è il terzo pareggio su cinque partite europee, ma è soprattutto un punto che fa tanto morale.



Formazioni

Tottenham: Forster; Porro, Drăgușin, Davies, Gray; Bentancur (Bergvall 77'), Sarr (Bissouma 68'); Kulusevski, Johnson (Maddison 68'), Son (Werner 77'); Solanke



Roma: Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Zeki Çelik (Zalewski 65'), Paredes, Konè, Angeliño; Dybala (Soulè 46'), Dovbyk, El Shaarawy (Saelemaekers 69')