Lazio-Ludogorets 0-0: Biancocelesti fermati sul pari

La Lazio non riesce a restare a punteggio pieno in UEFA Europa League, ma rimane nelle posizioni di vertice della fase campionato e in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi. Allo Stadio Olimpico, dopo quattro vittorie di fila, i Biancocelesti non concretizzano le occasioni costruite e devono accontentarsi di uno 0-0 contro il Ludogorets nella quinta giornata.

Nel primo tempo la Lazio, con sette volti nuovi rispetto alla formazione che aveva sconfitto il Bologna, ha il pallino del gioco ma le occasioni scarseggiano, anche per l'attenta difesa del Ludogorets. La gara si accende nel finale, quando Boulaye Dia ha due ottime occasioni, ma il portiere tedesco degli ospiti è sempre reattivo sull'attaccante senegalese.

Nella ripresa Baroni "rivoluziona" la squadra, inserendo Gustav Isaksen, Manuel Lazzari e soprattutto Taty Castellanos. La manovra dei Biancocelesti è più avvolgente e penetrante, anche per il successivo ingresso di Nicolò Rovella. Un colpo di testa alto di Ivaylo Chochev mette un po' in apprensione la squadra di casa, ma è Bonmann il portiere più impegnato: il numero 39 se la cava su Pedro Rodríguez, mentre il tiro di Lazzari finisce alto.



Entra anche il capitano, Mattia Zaccagni, ma la porta della squadra di Igor Jovićević sembra stregata. Mattéo Guendouzi colpisce una clamorosa traversa con un gran tiro dalla distanza, una conclusione di Castellanos finisce di poco a lato. La sfida termina 0-0, il Ludogorets festeggia il secondo punto nella fase camnpionato. La squadra di Baroni resta per il momento al comando, con l'obiettivo della qualificazione diretta sempre alla portata.