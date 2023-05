Anteprima finale di Europa League, Siviglia - Roma: dove guardarla, orario, probabili formazioni e stato di forma

Il Siviglia affronta la Roma in finale di UEFA Europa League mercoledì 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

Dove guardare la finale di Europa League in TV

Cosa devi sapere?

Squadra di maggior successo nella storia della competizione, il Siviglia ha l'opportunità di vincere il trofeo per la settima volta e di concludere una stagione a dir poco difficile. Con il terzo allenatore del 2022/23, José Luis Mendilibar, la squadra ha scongiurato la retrocessione in campionato e ha eliminato Manchester United e Juventus in Europa, approdando a Budapest.

La Roma ha avuto un campionato meno difficoltoso ma si è di nuovo goduta le serate del giovedì. Dopo aver vinto la prima UEFA Europa Conference League la scorsa stagione, José Mourinho punta a diventare il primo allenatore a vincere l'Europa League con tre squadre diverse, dopo i trionfi con Porto (2002/03) e United (2016/17).

Grandi gol in finale di Europa League

Conosciamo le finaliste

Probabili formazioni

Siviglia: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Zeki Çelik, Bove, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham



Statistiche

Siviglia

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVPVS

Situazione attuale: 9° in Liga

Roma

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVSPP

Situazione attuale: 7° in Serie A

Verso la finale di Europa League: tutti i gol del Siviglia

Il parere degli esperti

Simon Hart, reporter Siviglia

Francesco Corda, reporter Roma

Verso la finale di Europa League: tutti i gol della Roma

L'opinione dal campo

José Luis Mendilibar, allenatore Siviglia: "Il nostro obiettivo era fare del nostro meglio in questa competizione e tutto sta andando bene: abbiamo eliminato due grandi squadre come Manchester United e Juve e ora andiamo a Budapest per affrontare un'altra grande squadra e un altro grande allenatore. La gente non si aspettava una cosa del genere, ma ci siamo riusciti".

José Mourinho, allenatore Roma: "La mia preoccupazione era arrivare in finale. Il Siviglia è una squadra fortissima e ha grande esperienza: ci penseremo prima della partita, ora pensiamo al campionato".