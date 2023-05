Intervista a Jesús Navas: l'amore per il Siviglia, la magia dell'Europa League e José Luis Mendilibar

Jesús Navas sa bene cosa serve per vincere la UEFA Europa League. Il terzino spagnolo, 37 anni, ha già alzato il trofeo tre volte con la squadra della sua città, il Siviglia, e cerca il quarto titolo nella finale del 31 maggio contro la Roma a Budapest.

Siviglia - Roma: ultimi aggiornamenti

Navas racconta a UEFA.com il suo rapporto speciale con il Siviglia, lo straordinario record del club in Europa League e l'impatto dell'allenatore José Luis Mendilibar in soli due mesi.

La finale contro la Roma

Non vedo l'ora, è un'altra grande opportunità. Abbiamo di fronte un'avversaria molto difficile e sarà una partita combattuta. Spero di vincere e di godermi l'occasione.

Nelle serate di Europa League ci trasformiamo ed è incredibile vedere la nostra reazione in ogni partita. È una competizione che ci ha dato molto e la felicità che proviamo gara dopo gara ci spinge ad andare il più lontano possibile.

Siviglia - Roma: guarda cosa è successo nel 2020

I trionfi da capitano

Tornare al Siviglia [nel 2017] è stato speciale perché i tifosi mi vogliono molto bene, è incredibile. Stavano aspettando che tornassi e io non vedevo l'ora di continuare a fare grandi cose e vincere. Alla fine, da capitano, ho alzato la coppa a Colonia [nel 2020]. È stato meraviglioso.

Sono tornato con la stessa energia e la stessa voglia di continuare a crescere, imparare e vincere. Voglio che il Siviglia cresca ancora di più e ora siamo di nuovo in finale.

Highlights: Siviglia - Inter 3-2

L'impatto di José Luis Mendilibar

Quello che José Luis ha fatto con noi è stato fondamentale. Ha tirato fuori il meglio da ognuno di noi e guardando le squadre che abbiamo eliminato dobbiamo solo essere orgogliosi. Merita di stare con noi per molto tempo.

È un allenatore che ci sostiene sempre e che ha una grande etica del lavoro. Il suo arrivo ha dato inizio a un'incredibile svolta in stagione, quindi merita di essere in finale perché lavora benissimo.

Navas elogia l'intensità del Siviglia

L'amore per il Siviglia

Tifo Siviglia fin da quando ero bambino. Sono cresciuto qui e per me significa tutto. Mi godo ogni partita e ho una grande passione per questa maglia, è la cosa più bella. Devo tutto ai tifosi e alla società e lotto con umiltà per i colori della squadra: mi ha dato una grande gioia fin dai primi anni.

Gli storici sei successi del Siviglia

Il tempo libero

Abito in un paese, quindi può essere complicato quando tutti ti fermano per strada. Mi diverto quando posso. Ora che ci aspettano molte partite è difficile, ma ho il sostegno totale dei tifosi e quindi sono molto contento.