Finale di Europa League, Siviglia-Roma: cosa guardare

La finale di UEFA Europa League vede affrontarsi il Siviglia, sei volte trionfatore nel torneo, e la Roma, vincitrice della scorsa UEFA Europa Conference.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi caldi della sfida del 31 maggio alla Púskas Aréna di Budapest.

Il Siviglia cerca il lieto fine

Gli storici sei successi del Siviglia

Il Siviglia ha indubbiamente un legame particolare con questa competizione. Dopo il primo trionfo nel 2005/06, ha vinto altre cinque edizioni ed è di gran lunga il club di maggior successo nella storia del torneo. La squadra ha vinto sei finali su sei (due ai calci di rigore), dunque ha un bilancio non proprio confortante per i giallorossi in attesa della sfida a Budapest.

Se il pedigree del Siviglia è di per sé impeccabile, un trionfo in Europa rappresenterebbe un risultato straordinario per la stagione 2022/23. La squadra, infatti, è arrivata a un passo dalla retrocessione in Liga e ha cambiato tre allenatori; il 62enne José Luis Mendilibar è stato capace di risollevarla in campionato e portarla a Budapest in UEFA Europa League. "In due mesi è cambiato tutto e ora c'è l'euforia della finale", ha commentato il centrocampista Fernando. Ora manca solo il lieto fine.

Non c'è due senza tre per Mourinho

Mourinho e la passione per le coppe europee

Mendilibar ha due anni in più di Mourinho, ma sa benissimo che il titolo di seconda divisione spagnola vinto con il Valladolid non è comparabile con la bacheca dello Special One. "Lui vince sempre, mentre io non ho vinto così tanto", ha detto il tecnico del Siviglia. In effetti, l'allenatore portoghese raggiunto cinque finali europee e le ha vinte tutte.

Vincitore della UEFA Champions League con Porto e Inter, la scorsa stagione Mourinho è diventato il primo allenatore ad aggiudicarsi i principali trofei UEFA per club, trionfando con la Roma nella prima edizione della UEFA Europa Conference League. In questa stagione, la sua missione è diventare il primo allenatore a vincere questa coppa con tre club, dopo aver alzato la Coppa UEFA con il Porto (2002/03) e vinto l'Europa League con il Manchester United (2016/17). "Il Siviglia è una squadra fortissima e ha grande esperienza", ha detto in vista della finale.

... ci conosciamo?

Highlights: Sevilla - Roma 2-0

Siviglia e Roma hanno una grande esperienza in questa competizione: solo il Villarreal (88) ha giocato più partite di Europa League degli andalusi (80), mentre i giallorossi sono a quota 58. Le loro strade, però, si sono incrociate solo agli ottavi di finale del 2019/20, giocati in gara unica per la pandemia di COVID. Il Siviglia ha vinto 2-0 sul neutro di Duisburg e Youssef En-Nesyri è stato uno dei marcatori.

Di certo non è stata una partita molto apprezzata da Lorenzo Pellegrini, che ha contribuito a otto gol in questa edizione. "Loro hanno giocato una grande gara, noi no", ha commentato al fischio finale. "Hanno vinto, se lo sono meritato e basta. Siamo molto amareggiati, soprattutto io". Ma la vendetta non era un piatto da servire freddo?