Cosa guardare al ritorno dei quarti di UEFA Europa League

Le sfide tra Barcellona e Francoforte, Lione e West Ham e Atalanta e Lipsia sono ancora in parità in vista del ritorno dei quarti di UEFA Europa League, ma anche il vantaggio del Braga contro i Rangers non è poi così ampio.

Il bassa prova a spezzare l'equilibrio

Highlights: Frankfurt - Barcelona 1-1

Letteralmente trasformato dall'arrivo di Xavi Hernández, il Barcellona ha scarsissime possibilità di contendere il campionato al Real Madrid, ma il primo successo assoluto in UEFA Europa League/Coppa UEFA resta a portata di mano. La gara di andata contro il Francoforte non è stata facile, ma la squadra di Bundesliga non si aspetto di certo un trattamento di favore al Camp Nou. Come ha detto il portiere Barça, Marc-André ter Stegen: "Al ritorno sappiamo esattamente cosa fare".

L'undici di Oliver Glasner, però, non sta a guardare. In questa stagione è ancora imbattuto fuori casa in Europa (V3 P1) e ha sempre segnato almeno un gol. Inoltre, è riuscito a fermare il Barça pur giocando gli ultimi 12 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Tuta. "Tutti hanno visto che possiamo competere con loro", ha detto Ansgar Knauff, in gol all'andata.

Il Lione non si fida degli Hammers

Highlights: West Ham - Lyon 1-1

Sulla carta, pareggiare 1-1 a Londra è un buon risultato, ma il Lione è tornato in Francia con qualche rimpianto perché non è riuscito ad andare in vantaggio nonostante fosse in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo. "Con un giocatore in più, in genere dovresti vincere", ha ammesso l'allenatore Peter Bosz, ma il Lione ce la metterà tutta contro il West Ham al ritorno.

L'espulsione del terzino sinistro Aaron Cresswell priva gli Hammers di un uomo chiave, anche se il tecnico David Moyes non è rimasto molto soddisfatto dalla sua squadra quando era in 11. Jarrod Bowen, autore del gol, si aspetta qualche miglioramento: "Non eravamo al meglio, ma abbiamo creato occasioni. Faremo un altro passo avanti e cercheremo di essere più pericolosi".

I Rangers tentano la rimonta

Highlights: Braga - Rangers 1-0

"È solo un gol di differenza", ha dichiarato Giovanni van Bronckhorst dopo la sconfitta di misura della sua squadra in Portogallo. "[Al ritorno] giochiamo in casa, con tutto lo stadio a fare il tifo per noi. Dobbiamo vincere di almeno due gol per andare in semifinale, sappiamo cosa fare". In teoria è semplice, ma senza l'attaccante Alfredo Morelos per il resto della stagione, i Light Blues devono trovare un'altra arma efficace.

Il giovane Braga di Carlos Carvalhal è andato anche a un passo dal 2-0, colpendo un palo con Ricardo Horta. La squadra non si spaventa facilmente e sa che i Rangers sono ancora scossi dalla sconfitta interna per 2-1 nel derby contro il Celtic all'inizio del mese. L'ultima volta che gli Arsenalistas hanno fatto visita ad Ibrox, sono andati sul 2-0 ma poi hanno perso 3-2: stavolta potrebbero tentare nuovamente l'all-in. Abel Ruiz, in gol all'andata, ha dichiarato: "L'1-0 non è un vantaggio così grande, ma andremo da loro per vincere".

Altro giro di giostra per Atalanta e Lipsia

Highlights: Leipzig - Atalanta 1-1

La gara di andata tra Atalanta e Lipsia è stata rocambolesca, con due legni per parte, un rigore parato e un risultato che poteva essere facilmente un 3-3, 4-4 o 5-5. "Abbiamo avuto più occasioni e siamo amareggiati perché avevamo la sensazione di poter vincere", ha commentato Gian Piero Gasperini. "Si riparte dall'1-1".

L'Atalanta è riuscita a tagliare i rifornimenti del Lipsia per gran parte dell'incontro e al ritorno cercherà di prendere d'assalto i suoi ospiti, che però potrebbero avere idee simili. "Non possiamo giocare solo in contropiede", ha detto il tecnico Domenico Tedesco. L'attaccante Emil Forsberg ha aggiunto: "A Bergamo c'è tutto da giocare, ma sappiamo di avere le qualità per fare risultato".