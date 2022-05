Roma - Feyenoord: per chi fare il tifo in finale di UEFA Europa Conference League?

Da 181 squadre di 55 federazioni, ne sono rimaste solo due in corsa per incidere il proprio nome nella prima storica edizione di UEFA Europa Conference League: Roma e Feyenoord.

Se sei un tifoso neutrale e devi ancora scegliere per chi fare il tifo, leggi la nostra guida per farti un'idea.

Roma e Feyenoord si affronteranno in finale di Conference League

Quali sono i colori delle due squadre?

Roma: maglia, pantaloncini e calzettoni rosso carminio con bordi dorati

Feyenoord: Maglie a metà rosse e bianche con pantaloncini e calzettoni neri (o maglia e calzettoni grigi con pantaloncini gialli, se indossa la maglia da trasferta).

Quali sono i soprannomi delle due squadre?

Roma: Giallorossi, Lupacchiotti (la lupa è il simbolo di Roma)

Feyenoord: De club van het volk (la squadra del popolo)

Quali nazioni sono rappresentate in squadra?

Roma and Feyenoord scoring stats

Roma: Albania, Armenia, Brasile, Inghilterra, Francia, Gambia, Ghana, Guinea, Italia*, Olanda, Polonia, Portogallo, Senegal, Spagna, Uruguay, Uzbekistan

Feyenoord: Austria, Colombia, Iran, Israele, Italia, Olanda, Nigeria, Norvegia, Romania, Svezia, Turchia

* Marco Senesi è stato convocato dall'Argentina.



In breve: perché possono vincere

Roma: Mourinho sa come fare. La Roma è solida e ha qualità.

Feyenoord: imbattuto e col miglior attacco del torneo, il Feyenoord sembra inarrestabile.

Roma's road to the Conference League final

Blasone



Roma: è la prima squadra ad aver raggiunto una semifinale di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. I Giallorossi hanno vinto tre Scudetti, nove Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Coppa delle Fiere.



Feyenoord: primo club olandese a vincere la Coppa dei Campioni nel 1970, si è aggiudicato anche due volte la Coppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. A livello nazionale ha vinto 15 campionati e 13 coppe d'Olanda.

Chi sono gli osservati speciali?

Roma: Nicola Zalewski

Il giovane nazionale polacco, che ha esordito nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League 2020/21 contro il Manchester United, è diventato un pilastro della squadra con Mourinho. Titolare inamovibile, crea scompiglio sulla corsia sinistra - come dimostra l'assist per Lorenzo Pellegrini in casa del Leicester in semifinale.



Feyenoord: Tyrell Malacia

Ha tutte le caratteristiche del classico terzino olandese: mentalità offensiva, veloce, bravo tatticamente, eccellente col pallone e roccioso nei contrasti. Il Ct Louis van Gaal è entusiasta di questo 22enne prodotto del vivaio del Feyenoord.

Chi vincerà la classifica marcatori: Tammy Abraham o Cyriel Dessers?

Lo scopriremo presto. Dessers del Feyenoord è attualmente il capocannoniere con dieci gol, ma il centravanti della Roma è a una sola lunghezza.

Chi sono i pupilli dei tifosi?



Roma: Lorenzo Pellegrini

Il capitano è molto maturato in questa stagione che ha impreziosito con gol e assist - tra cui spiccano le reti contro la Lazio e il Leicester. Ha la capacità unica di fare da collante tra centrocampo e attacco, e anche per questo Mourinho non rinuncia mai a lui.



Feyenoord: Luis Sinisterra

Passato al club a soli 18 anni, adesso è già alla sua quarta stagione a Rotterdam. L'attaccante colombiano è in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento, e in questa competizione ha già fatto sei gol e quattro assist. Se il Feyenoord è a Tirana, lo deve anche a lui.

Tutti i gol del Feyenoord in questa Conference League

Chi sono gli allenatori?

Roma: José Mourinho

'Lo Special One' non ha bisogno di presentazioni. Non ha mai perso una finale europea e vanta quattro trofei UEFA. Ha accettato la sfida di riportare la Roma a vincere trofei, e adesso è a un solo passo dal successo.



Feyenoord: Arne Slot

Quando il 43enne olandese è subentrato a Dick Advocaat in estate, ha ereditato una squadra abituata ad attendere gli avversari per ripartire in contropiede. Con alcuni volti nuovi e una filosofia radicalmente diversa, ha trasformato il Feyenoord in una squadra inarrestabile che pressa a tutto campo e impone il suo gioco.

Cosa cantano i tifosi?

Roma

[Se] i tuoi colori sventolo

I brividi mi vengono

Non mi stanco mai di te

Forza grande Roma alè!!!

Questo è un coro molto popolare di questa stagione, quindi se vi sintonizzerete sulla partita, statene certi che la sentirete.



Feyenoord

Hand in hand kameraden

Hand in hand voor Feyenoord

Geen woorden maar daden

Leve Feyenoord

Mano nella mano compagni

Mano nella mano per il Feyenoord

Non parole, ma fatti

Caro Feyenoord

La canzone rappresenta lo spirito estremamente realista del club.