L'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, sulla finale di UEFA Europa Conference League contro la Roma e sul modo di giocare all'olandese – l'intervista

Ex centrocampista di Zwolle e NAC Breda, Arne Slot da allenatore ha raggiunto i massimi livelli portando il Feyenoord alla finale di UEFA Europa Conference League nella sua prima stagione a Rotterdam.

Il tecnico 43enne è approdato al club dopo un breve periodo alla guida dell'AZ Alkmaar e lo ha trasformato in una squadra europea di successo. Mentre si prepara ad affrontare la Roma in finale, ha raccontato a UEFA.com di voler continuare a giocare "all'olandese" a Tirana.

Roma e Feyenoord si sfidano per il titolo in Conference League

La sfida contro José Mourinho

Il suo CV mette soggezione anche perché Mourinho ha vinto molte finali, ma dobbiamo concentrarci soprattutto sulla sua squadra, sulla tattica e su come gioca, senza badare troppo a quante finali abbia vinto.

La Roma sa giocare bene le partite importanti, e si è visto specialmente nella fase a eliminazione diretta. Ha un'ottima formazione titolare, ma anche in panchina ci sono molti altri giocatori che possono dare una mano. Solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi è logico che dovremo affrontarne una forte, ma lo stesso vale per la Roma: anche loro dovranno vedersela contro un avversario forte.

Tutti i gol del Feyenoord verso la finale di Conference League



Le aspettative per la stagione

Se rivedi le ultime stagioni del Feyenoord, non era realistico aspettarselo [arrivare in finale]. Negli ultimi anni non siamo nemmeno riusciti a superare la fase a gironi. Ricordo che dopo una delle prime trasferte vinte, un giornalista olandese era quasi commosso perché diceva che questa squadra non aveva mai vinto in trasferta.

In realtà mi sono reso conto dell'enorme potenziale della squadra quando ho iniziato a lavorarci. Le nostre partite sono state tra le più spettacolari: tanti gol, energia, intensità e tanto calcio offensivo. Questi sono i motivi per cui il calcio olandese è famoso. Quindi, indipendentemente dai risultati, possiamo guardare alla stagione in maniera molto positiva.

Roma - Feyenoord: 2015 flashback



Sui punti di forza del Feyenoord



Siamo una squadra con una mentalità offensiva a cui piace avere molto palla e giocare con intensità. Quando non abbiamo il possesso, vogliamo riconquistarlo il più velocemente possibile andando in pressing con aggressività. Penso che siamo una squadra difficile da battere.

Per preparare una partita bisogna concentrarsi sull'avversario, soffermandosi sia sulle sue qualità che sui punti deboli. Ecco a cosa serve pianificare una partita, ma sarebbe strano giocare in maniera diversa per la finale. Giocheremo con il nostro classico sistema di gioco con i giocatori che tutti si aspettano di vedere in campo, purché siano tutti in forma

Su cosa significherebbe vincere questo trofeo

Penso che si possa descrivere [la sensazione] solo dopo averla vissuta. Penso che siamo riusciti a rendere i tifosi orgogliosi di questa squadra, ma a noi non basta. Vogliamo di più e penso che questo gruppo dovrebbe pretenderlo da sé, perché ha le qualità per vincere i trofei.

Non siamo riusciti a vincere il campionato o la coppa ma abbiamo ancora un'opportunità unica in Europa. I ragazzi devono rendersi conto che questa squadra ha il potenziale per vincere qualcosa, e dovremo dimostrarlo il 25 maggio, perché credo che la prossima stagione la squadra sarà vista sotto una luce diversa. Quindi, per questo gruppo che ha vissuto tante esperienze insieme, questa è l'ultima possibilità di vincere un titolo in questa stagione.