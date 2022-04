Semifinale Europa Conference League, Feyenoord - Marseille: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Feyenoord e Marseille si affronteranno giovedì 28 aprile nell'andata della semifinale di UEFA Europa Conference League.

Feyenoord - Marseille in breve Quando: giovedì 28 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

Cosa: andata semifinale UEFA Europa Conference League (ritorno il 5 maggio)

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla partita

Dove guardare Feyenoord - Marseille in TV

Scopri dove puoi guardare la semifinale di UEFA Europa Conference League in TV.

Guida alla partita

Le due squadre si sono affrontate nella seconda fase a gironi della UEFA Champions League 1999/2000, quando il Feyenoord ha vinto 3-0 in casa e pareggiato 0-0 in trasferta.

Il Marseille si è qualificato in semifinale grazie alla grande prestazione del portiere Steve Mandanda nello 0-1 in trasferta col PAOK nel turno precedente firmato da Dimitri Payet.

Il Feyernoord invece ha vinto 3-1 il ritorno in casa dello Slavia Praha grazie alla doppietta di Cyriel Dessers, ed è tornato in semifinale per la prima volta da quando 20 anni fa si è aggiudicato la Coppa UEFA.

Formazioni ufficiali

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Orkun Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Marseille: Mandanda; Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Perea; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Payet, Dieng

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Abolita la regola dei gol in trasferta Se le partite sono in pareggio per il numero di gol dopo il ritorno, allora la partita andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Stato di forma

Feyenoord

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVPVSV

Situazione attuale: 3° in Eredivisie

Marseille

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVSVVVV

Situazione attuale: 2° in Ligue 1

Le parole degli allenatori

Arne Slot, allenatore Feyenoord: "Il Marsiglia è una squadra da Champions League, che ti punisce se le dai tempo e spazio. Jorge Sampaoli ha cambiato il suo stile e fa giocare la squadra con diversi sistemi. Per fare risultato, dobbiamo giocare la migliore partita della stagione".

Jorge Sampaoli, allenatore Marsiglia: "Abbiamo iniziato ad analizzare il Feyenoord appena è finito il sorteggio. Giocano bene, sono duttili, veloci nelle ripartenze. Hanno tanti giocatori offensivi e mi aspetto una partita a ritmi alti. Questo ci costringerà a dare il massimo".