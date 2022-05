Tutti i risultati dell'Europa Conference League 2021/22

25 maggio

Roma - Feyenoord 1-0

5 maggio

Roma - Leicester 1-0 (tot. 2-1)

Marseille - Feyenoord 0-0 (tot. 2-3)

28 aprile

Leicester - Roma 1-1

Feyenoord - Marseille 3-2

Giovedì 14 aprile



PSV Eindhoven - Leicester 1-2 (tot. 1-2)

Roma - Bodø/Glimt 4-0 (tot. 5-2

Slavia Praha - Feyenoord 1-3 (tot. 4-6)

PAOK - Marseille 0-1 (tot. 1-3)

Giovedì 7 aprile

Feyenoord - Slavia Praha 3-3

Bodø/Glimt - Roma 2-1

Marseille - PAOK 2-1

Leicester - PSV Eindhoven 0-0

Giovedì 17 marzo

Basel 1-2 Marseille (tot. 2-4)

Rennes 2-1 Leicester (tot. 2-3)

Copenhagen 0-4 PSV Eindhoven (tot. 4-8)

AZ Alkmaar 2-2dts Bodø/Glimt (tot. 3-4 )

Gent 1-2 PAOK (tot. 1-3)

Roma 1-1 Vitesse (tot. 2-1)

LASK 4-3 Slavia Praha (tot. 5-7)

Feyenoord 3-1 Partizan (tot. 8-3)

Giovedì 10 marzo

PAOK - Gent 1-0

Vitesse - Roma 0-1

Slavia Praha - LASK 4-1

Partizan - Feyenoord 2-5

Marseille - Basel 2-1

Leicester - Rennes 2-0

PSV Eindhoven - Copenhagen 4-4

Bodø/Glimt - AZ Alkmaar 2-1

Giovedì 24 febbraio

Qarabağ - Marseille 0-3 (tot. 1-6)

Maccabi Tel-Aviv - PSV Eindhoven 1-1 (tot. 1-2)

Randers - Leicester City 1-3 (tot. 2-7)

Bodø/Glimt - Celtic 2-0 (tot. 5-1)

Partizan - Sparta Praha 2-1 (tot. 3-1)

Slavia Praha - Fenerbahçe 3-2 (tot. 6-4)

PAOK - Midtjylland 2-1 (tot. 2-2, PAOK vince 5-3 dcr)

Vitesse - Rapid Wien 2-0 (tot. 3-2)

Giovedì 17 febbraio

Fenerbahçe - Slavia Praha 2-3

Midtjylland - PAOK 1-0

Rapid Wien - Vitesse 2-1

Marseille - Qarabağ 3-1

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv 1-0

Leicester City - Randers 4-1

Celtic - Bodø/Glimt 1-3

Sparta Praha - Partizan 0-1



Abolita la regola dei gol in trasferta

C'è stato un cambio al regolamento per il 2021/22: i doppi confronti in parità al termine della gara di ritorno proseguiranno ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero di gol segnati in trasferta da una squadra.