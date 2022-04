Marseille e Feyenoord si affronteranno giovedì 5 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Europa Conference League.

Marseille - Feyenoord in breve Quando: giovedì 5 maggio (21:00)

DoveStade de Marseille, Marsiglia

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa Conference League

Situazione: vantaggio Feyenoord 3-2 dopo l'andata

How to follow: Build-up and live coverage will appear here

Dove guardare Marseille - Feyenoord in TV

Scopri qui dove puoi guardare la partita di UEFA Europa Conference League in TV.

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Feyenoord - Marseille 3-2 

Il Feyenoord è partito forte e nell'arco di tre minuti tra il 18' e il 20' è andato sul 2-0 con Cyriel Dessers e Luis Sinisterra. Gli ospiti però poco dopo hanno cambiato marcia e hanno pareggiato con Bamba Dieng (28') e Gerson (40'). Al 46' la squadra di Arne Slot ha trovato il gol della vittoria con Dessers, che ha così segnato il suo decimo gol della stagione.

Le formazioni ufficiali dell'andata

Marseille: Mandanda; Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Payet, Dieng

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Orkun Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Abolita la regola dei gol in trasferta Se la sfida è in pareggio tra andata e ritorno, allora si andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Stato di forma

Marseille

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): SVVSVV

Situazione attuale: 2° in Ligue 1

Feyenoord

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVVPV

Situazione attuale: 3° in Eredivisie

Le parole degli allenatori

L'allenatore del Marseille, Jorge Sampaoli, in conferenza dopo l'andata UEFA via Getty Images

Jorge Sampaoli, allenatore Marseille: "In questo tipo di competizioni non si possono fare gli errori che abbiamo commesso [nell'andata]. Non siamo stati in grado di giocare il nostro solito calcio e la frustrazione ci ha fatto commettere errori. Dobbiamo imparare da questi errori per il futuro e per il ritorno".

Arne Slot, allenatore Feyenoord: "Abbiamo giocato bene e fatto tre gol ma abbiamo visto che anche il Marseille ha tanta qualità. Si potrebbe dire che è un peccato non aver vinto con un margine più ampio, ma a volte subiamo anche più gol. Loro giocano abbastanza alti e spesso restano lunghi tratti in avanti prima di arretrare. Ecco perché spesso ci siamo trovati davanti al loro portiere".

Dove si gioca la finale di Europa Conference League? L'Arena Kombëtare di Tirana ospiterà la finale mercoledì 25 maggio. La vincitrice guadagnerà un posto nella fase a gironi 2022/23 di UEFA Europa League se non qualificato già tramite il proprio campionato.