Roma e Leicester si affronteranno giovedì 5 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Europa Conference League.

La Roma è passata in vantaggio dopo 15 minuti grazie al filtrante di Nicola Zalewski per il capitano Lorenzo Pellegrini che con un rasoterra mancino ha trafitto Kasper Schmeichel. Nella ripresa Brendan Rodgers ha effettuato qualche cambio che ha dato i suoi frutti. Entrato dalla panchina, Harvey Barnes ha recuperato un pallone che ha crossato verso il centro dove Gianluca Mancini con un pizzico di sfortuna lo ha deviato nella propria rete.

Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman

Se la sfida è in pareggio tra andata e ritorno, allora si andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Roma

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): PSPVVS

Situazione attuale: 5° in Serie A

Leicester

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): PPPSVV

Situazione attuale: 10° in Premier League

Roma's José Mourinho and Leicester's Brendan Rodgers after the first leg

AFP via Getty Images