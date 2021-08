Calciatore dell'Anno UEFA: perché votare per Jorginho

Jorginho è uno dei tre giocatori che si contendono il premio di Calciatore dell'Anno UEFA 2020/21. UEFA.com spiega perché è in lizza insieme a Kevin De Bruyne e N'Golo Kanté.

Perché è stato nominato

Il metronomo di centrocampo è stato il partner perfetto di Kanté nel Chelsea, che ha battuto Atlético, Real Madrid e Manchester City e ha vinto la UEFA Champions League.

Votato migliore in campo contro il Porto ai quarti, Jorginho ha ribadito le sue capacità di dettare i tempi e ha giustificato la decisione di Thomas Tuchel di schierarlo titolare. Ne ha preso nota Roberto Mancini, che a EURO 2020 gli ha affidato un ruolo da protagonista.

2020/21 in cifre

La lezione di calcio di Jorginho contro il Porto

Titoli

Vincitore UEFA Champions League, vincitore UEFA EURO 2020, secondo classificato FA Cup

UEFA Champions League

Presenze: 12

Gol: 1

Assist: 1

Player of the Match (fase a eliminazione diretta): 1

UEFA EURO 2020

Presenze: 7

Gol: 0

Assist: 0

Star of the Match: 0

Campionato

Presenze: 28

Gol: 7

Assist: 1

Le tre migliori prestazioni

Porto - Chelsea 0-2

"È stato sempre al posto giusto al momento giusto", ha commentato l'osservatore tecnico UEFA Cosmin Contra dopo l'andata dei quarti di finale. Ottimo in difesa e nella circolazione di palla, Jorginho ha servito anche uno splendido passaggio per Mason Mount in occasione del primo gol.

Italia - Spagna 1-1 (4-2 dcr)

Forse il giocatore più importante degli azzurri a UEFA EURO 2020, Jorginho non è mai stato uno dei più appariscenti, ma ha dato un enorme contributo in termini di qualità, quantità ed equilibrio. Ma l'immagine che rimane più impressa di questa partita è il suo calcio di rigore trasformato con nonchalance.

UEFA EURO 2020

A EURO 2020, Jorginho ha dominato le classifiche per numero di palloni intercettati (25), recuperati (48) e falli subiti (19) ed è sempre stato nel cuore del gioco, sempre affidabile. Non a caso, i compagni lo chiamano "Il professore" o "Radio Jorginho" per la sua leadership e la comunicazione continua in campo.