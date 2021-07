Italia-Spagna 1-1 (4-2 dcr): Azzurri in finale!

L'Italia è in finale di EURO 2020, dopo i calci di rigore. Apre le marcature Federico Chiesa, arriva il pari di Álvaro Morata. Pari dopo 90 minuti, poi dopo i supplementari. Ai rigori è decisivo Jorginho dopo l'errore di Morata.



La partita in pillole

Il primo tempo è di studio, con tanto possesso della Spagna (70-30%) e un paio di occasioni per parte, con la parata di Gigio Donnarumma su Dani Olmo e la traversa scheggiata da Emerson Palmieri.

Nella ripresa passano gli Azzurri al 60', con un gran tiro a giro di Chiesa. La Spagna spinge e all'80' trova il pari: grande combinazione tra Dani Olmo e Morata, l'attaccante della Juventus batte Donnarumma.

Si va ai supplementari, e succede poco o niente. Servono i calci di rigore ed è decisivo quello di Jorginho: Azzurri a Wembley per la finale!

Federico Chiesa con il premio Star of the Match UEFA via Getty Images

Star of the Match: Federico Chiesa (Italia)

"Ha segnato il gol ed è stato a tratti incontenibile per gli avversari spagnoli".

Aitor Karanka, UEFA Technical Observer

Tutti gli Star of the Match Heineken a UEFA EURO 2020.

Paolo Menicucci, reporter Italia

In una notte che si è rivelata più difficile di quanto molti si aspettassero, l'Italia è riuscita comunque a conquistare la finale a spese di una brillante Spagna, che non è riuscita a sfruttare al meglio le diverse occasioni create. Dopo non essere riusciti nemmeno a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA nel 2018, gli Azzurri hanno fatto passi da gigante per tornare nell'élite del calcio europeo. Ottimo lavoro, mister Mancini!

Formazioni iniziali

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Tolói 74'); Barella (Locatelli 85'), Jorginho, Verratti (Pessina 74'); Chiesa (Substitute 55), Immobile (Berardi 61'), Insigne (Belotti 85')

Il portiere spagnolo sfida Immobile Getty Images

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta (Llorente 85'), Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke (Rodri 70'), Busquets, Pedri; Ferran Torres (Morata 62'), Olmo, Oyarzabal (Moreno 70')