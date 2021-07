Ucraina - Inghilterra 0-4: Kane trascina gli inglesi in semifinale

La nazionale di Gareth Southgate tornerà a Londra per le semifinali di UEFA EURO 20202 dopo il trionfo per 4-0 a Roma contro l'Ucraina.

La partita in pillole

Con l'ingresso tra i titolari di Jadon Sancho e Mason Mount, l'Inghilterra domina sul possesso sin dai primi minuti e passa in vantaggio dopo meno di cinque minuti: taglio centrale palla al piede di Raheem Sterling che dopo una finta sulla sinistra mette un pallone al centro che Harry Kane spinge in porta con una scivolata battendo Georgiy Bushchan che era uscito in ritardo sullo spunto del capitano inglese.

L'esultanza di Harry Maguire per il raddoppio dell'Inghilterra Getty Images

La nazionale dei Tre Leoni gioca un primo tempo prudente ma va più volte al tiro con un colpo di testa di Kane su cross di Luke Shaw, e con una conclusione potente dalla distanza di Declan Rice respinta dal portiere avversario. Un infortunio al difensore Serhiy Kryvtsov costringe l'Ucraina a un cambio che sbilancia in avanti la formazione, ma dopo l'intervallo, l'Inghilterra cambia marcia.

Dopo appena un minuto dalla ripresa, l'Inghilterra raddoppia con un colpo di testa di Harry Maguire su un calcio di punizione preciso di Shaw. L'Ucraina non ha il tempo per riorganizzarsi che l'Inghilterra trova il gol del 3-0, col solito Shaw autore di un delizioso cross per la testa di Kane, la cui conclusione passa in mezzo alle gambe di Bushchan. Verso l'ora di gioco l'Inghilterra segna il poker con il neo entrato Jordan Henderson (al primo gol in nazionale dopo 62 presenze) su un preciso cross di Mason Mount.

UEFA via Getty Images

Star of the Match: Harry Kane (Inghilterra)

"Uscito a risultato già acquisito, ha segnato due gol ed è stato sempre pericoloso con le sue conclusioni più volte respinte dal portiere. Sente maggiore fiducia e con lui è cresciuta la consapevolezza dell'intera formazione inglese".

Jean-Francois Domergue, Osservatore Tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori del premio Heineken Star of the Match di UEFA EURO 2020.

Formazioni

Ukraine: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (Tsygankov 35'), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk (Makarenko 64'), Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk

England: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw (Trippier 65'); Rice (Henderson 57'), Phillips (Bellingham 65'), Mount; Sancho, Kane (Calvert-Lewin 73'), Sterling (Rashford 65')