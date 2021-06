Inghilterra - Germania, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

L'Inghilterra affronta la Germania agli ottavi di UEFA EURO 2020 martedì 29 giugno alle 18:00 CET a Londra.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Diffidati: Foden

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

Diffidati: Ginter, Gündoğan, Havertz, Kimmich, Sané

L'opinione dal campo

Foden parla di capelli, figurine e rigori

Phil Foden, centrocampista Inghilterra: "Spero che riusciamo a esprimerci contro la Germania. Con gli attaccanti che abbiamo, possiamo fargli veramente male. Se siamo in giornata siamo fortissimi. Ovviamente non ero ancora nato quando è iniziata questa rivalità. Siamo una squadra e vogliamo scrivere la storia. Non possiamo pensare troppo a quello che è successo in passato, pensiamo solo alla prossima partita".

Dominic Calvert-Lewin, attaccante Inghilterra: "Dal punto di vista della creatività, possiamo dare molto di più. Innanzitutto, nei tornei è importante non subire, perché il più delle volte i margini di differenza sono molto piccoli".

Joachim Löw, Ct Germania: "Da qui in poi, o la va o la spacca. Non siamo stati costanti, ma sappiamo di essere forti se riusciamo a far bene quelle poche cose in campo. Se non ci riusciamo, sarà difficile. Quella contro l'Inghilterra sarà una partita completamente diversa e dobbiamo approfittarne. L'Inghilterra gioca in casa e dovrà attaccare. La partita sarà più aperta rispetto a quella contro l'Ungheria, ma dobbiamo essere pronti".

Thomas Müller, attaccante Germania: "Entrambe le squadre hanno abbastanza fiducia per dire: 'Oggi è il nostro turno, vinceremo e andremo avanti'. Per questo è interessante. L'aspetto decisivo sarà non prendere gol, anche se negli ultimi tempi non ci siamo mai riusciti. Possiamo vincere solo se rimaniamo uniti. Non abbiamo singoli che mettono in ombra altri, ma ci sono molti giocatori che possono dare un contributo importante al collettivo".

Ultimi risultati (dal più recente)

Inghilterra: VPVVVV

Germania: PVSVPS