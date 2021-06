Resta al sicuro e goditi lo spettacolo degli Europei!

Milioni di persone di tutto il mondo si ritroveranno nei prossimi quattro giorni per guardare le più forti squadre d'Europa sfidarsi per un posto nei quarti di finale, quindi vogliamo cogliere l'occasione per ricordare a tutti di godersi lo spettacolo in modo sicuro e responsabile.

Harry Kane (Inghilterra), David Alaba (Austria), Axel Witsel (Belgio), Renato Sanches (Portogallo), Vladimír Darida (Repubblica Ceca) e Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) sono solo alcune delle stelle che ci stanno aiutando a diffondere questo messaggio di sicurezza ai tifosi di tutto il mondo.

La UEFA ha già preso importanti misure per garantire la sicurezza dei tifosi negli stadi, ma adesso vuole estendere questo messaggio a tutti i tifosi che si riuniscono a casa o negli spazi pubblici.

Quali misure di salute e sicurezza sono state prese per ridurre al minimo i rischi di contagio negli stadi?

La priorità della UEFA è quella di mettere in scena un EURO sicuro per tutti. Ridurre il rischio di contagio è una responsabilità condivisa, ecco perché abbiamo introdotto alcune nuove regole:

Guida all'arrivo negli stadi di EURO 2020

• Fasce orarie d'ingresso per i possessori dei biglietti: i tifosi hanno a disposizione una finestra di 30 minuti per arrivare allo stadio ed entrare nel pieno rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale.

• Igiene: una media di 800 dispenser con disinfettanti per le mani sono stati collocati in punti strategici di ogni stadio. Tutti gli stadi che ospitano gli Europei sono puliti e sanificati regolarmente durante i giorni delle partite.

• Code: una segnaletica chiara sul pavimento aiuta i tifosi a muoversi senza compromettere le regole sul distanziamento sociale.

• Sensibilizzazione del pubblico: le misure di sicurezza sono ampiamente diffuse in ogni stadio in modo che tutti siano a conoscenza delle regole da seguire.

• Transazioni senza contanti: tutti gli impianti accettano pagamenti con carta e molti hanno lettori contactless.

• Cos'altro? Tra le altre misure ci sono il controllo della temperatura, test rapidi COVID-19 e utilizzo della mascherina, ma ogni stadio adotta delle misure specifiche quindi i tifosi devono controllarle prima dell'arrivo.

Tutti i possessori dei biglietti hanno ricevuto per email informazioni dettagliate sui requisiti di ingresso allo stadio, il codice di condotta, la politica sulle mascherine, le misure di contenimento e le regole anti-covid.

Dove necessario, i tifosi hanno inoltre ricevuto informazioni aggiuntive sulle restrizioni di viaggio, quarantena e/o necessità di un test all'ingresso in una nazione ospitante.

Che capienza avranno gli stadi nella fase a eliminazione diretta?

Ogni stadio ha una capienza diversa a seconda delle regole in vigore nella nazione.

• San Pietroburgo e Baku hanno confermato la capienza del 50%, mentre Copenaghen ha confermato il 73,5%.

• Budapest ospiterà il 100% della capienza dello stadio.

• Amsterdam, Bucarest, Glasgow, Roma e Siviglia ospiteranno dal 25%-45% della capienza massima dello stadio.

• Londra ospiterà 21.000 tifosi per il primo ottavo di finale (Italia-Austria). La capienza salirà al 50% per il secondo ottavo (Inghilterra-Germania), e fino al 75% per semifinali e finale.

• Monaco di Baviera ha confermato 14.500 spettatori, ovvero circa il 22% della capienza dello stadio.

Cosa devono fare i tifosi che guardano le partite in TV per seguire le regole e restare al sicuro?

Ridurre il rischio di contagio è una responsabilità condivisa da tutti. Per questo vogliamo che possiate godervi lo spettacolo degli Europei ovunque voi siate, ma solo in modo sicuro e responsabile.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stilato una lista di consigli su come proteggere se stessi e gli altri:

• Mantenersi a distanza fisica dagli altri

• Indossare sempre una maschera

• Dove possibile, evitare spazi chiusi, affollati o che implicano un contatto ravvicinato

• Mantenere le stanze ben ventilate e arieggiate

• Pulirsi spesso le mani

• Tossire nella piega del gomito o in un fazzoletto