Antoine Griezmann sulle ambizioni della Francia a UEFA EURO 2020

Capocannoniere a UEFA EURO 2016 con sei gol, Antoine Griezmann ha voglia di riscatto dopo la delusione della finale persa in casa contro il Portogallo ai tempi supplementari.

I Bleus hanno in parte metabolizzato quella sconfitta, vincendo due anni dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018. Ora, Griezmann e compagni, hanno la possibilità di eguagliare il successo della nazionale francese che tra il 1998 ed il 2000 è riuscita nell'impresa di vincere Mondiale ed Europeo.

Sulle prospettive della Francia a EURO 2020

"EURO 2020 sarà una bella competizione. La gente si aspetta molto da noi in quanto campioni del mondo in carica. Dopo la delusione di EURO 2016, il nostro obiettivo è quello di alzare il trofeo.

Abbiamo in squadra giocatori eccezionali come Kylian Mbappé, destinato ad essere uno dei migliori al mondo per molti anni. In più abbiamo molti elementi di qualità che hanno vissuto la delusione della finale del 2016. Ricordiamo bene le sensazioni di quel momento e non vogliamo più riviverle. Questa esperienza sarà una risorsa, nei momenti cruciali del torneo, per vincere''.

Sul suo ruolo nella squadra

"In campo cerco sempre di essere un esempio per i compagni. Lavoro sodo per aiutare la squadra in ogni situazione. Fuori dal campo, invece, non parlo moltissimo. Però amo vivere l'atmosfera che si respira nello spogliatoio e ridere assieme ai miei compagni.

Voglio lasciare il segno in nazionale. Per me è un motivo di immenso orgoglio giocare per la Francia e indossare questa maglia. Sono qui dal 2014 e voglio puntare al massimo in termini di gol, assist e presenze. Spero di restarci il più a lungo possibile".

Sulla delusione della finale di EURO 2016

"Eravamo stanchi. Abbiamo avuto solo tre giorni di riposo tra la semifinale e la finale e, probabilmente, non siamo riusciti a recuperare al meglio le energie. Il Portogallo, invece, era più fresco ed ha giocato meglio di noi. Ma questo è il passato. Ora abbiamo un'altra opportunità per vincere EURO.

L'ultimo EURO, personalmente, l'ho giocato su ottimi livelli. Quello, però, è stato un anno molto sfortunato. Ho perso due finali consecutive in due mesi, quella di Champions League prima ed EURO poi. Non ho trascorso decisamente delle belle vacanze ma sono tornato più forte di prima".

Sul Ct Didier Deschamps

"E' uno uomo di grande personalità. E' molto preparato e, soprattutto, è un vincente. Sa gestire al meglio la squadra nei momenti importanti, come durante il Mondiale nel 2018. Abbiamo il miglior Ct in circolazione.

Mi ha dato l'opportunità di vincere. Gli devo tutto in termini di successi in nazionale. Ha sempre avuto fiducia in me dal 2014 fino ad oggi. Nutro un grande rispetto per lui e voglio sempre ricompensarlo sul campo.

La strada da fare è ancora molto lunga. La squadra è giovane e può aprire un ciclo. Vogliamo scrivere un altro pezzo di storia ad EURO 2020".