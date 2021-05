Svelato l'inno ufficiale di UEFA EURO 2020, 'We Are The People', di Martin Garrix feat. Bono and The Edge

Bono e The Edge si sono uniti al DJ/produttore di fama mondiale, Martin Garrix, per la canzone ufficiale di UEFA EURO 2020, che inizierà l'11 giugno a Roma.

A meno di un mese dall'inizio di UEFA EURO 2020 è stato svelato il singolo "We Are The People", l'inno ufficiale del torneo. Il brano del leggendario DJ/producer olandese Martin Garrix vede la partecipazione di Bono e The Edge.

L'inno ufficiale è stato composto per celebrare il calcio e la festa di UEFA EURO 2020, una delle manifestazioni sportive più importanti a livello internazionale. "We Are The People" parla dei problemi affrontati da tutto il mondo e cerca al tempo stesso una risposta unita.

È un inno che si può cantare ovunque ma ha un'importanza particolare per l'Europa, che durante EURO avrà addosso gli occhi di tutto il mondo.

"We Are The People" vuole rispecchiare la positività, la speranza e la determinazione che qualsiasi squadra deve avere per vincere, ma anche offrire un senso di solidarietà che è perfetto per il tema di UEFA EURO 2020, ovvero l'unità.

Per la prima volta, il Campionato Europeo sarà disputato in tutto il continente, che grazie al calcio sarà ancora più unito.

Wembey giovedì sera si è illuminato con i colori di EURO

La promozione del brano è iniziata giovedì sera sui maxischermi dello stadio di Wembley, a meno di un mese dall'inizio del torneo. Per l'occasione, l'arco dello stadio si è illuminato con i colori di UEFA EURO 2020.

Garrix, DJ e producer famoso in tutto il mondo grazie a hit come "Animals", "In the Name Of Love" e "Scared to Be Lonely", ha anche prodotto le musiche che accompagneranno le squadre in campo e saranno diffuse dalle emittenti per tutto il torneo. Annunciato come Official Music Artist di UEFA EURO 2020 ad Amsterdam a ottobre 2019, Martin è felice che il suo lavoro possa essere finalmente svelato al mondo.

L'idea di Garrix per "We Are The People" ha preso vita quando Bono e The Edge degli U2 hanno accettato di partecipare al brano. La collaborazione si è evoluta quando Bono ha scritto il testo e creato le melodie, mentre The Edge ha aggiunto i suoi caratteristici riff di chitarra: il risultato è una miscela perfetta del sound di ogni artista.

“Creare le musiche per uno degli eventi sportivi più importanti del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un'esperienza incredibile - ha commentato Garrix -. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme e sono contento di condividerlo con il mondo intero!”.

La presentazione del brano è stata voluta dalla UEFA per far entrare i tifosi nel clima del torneo. I giocatori che vi parteciperanno, invece, contribuiranno alla playlist ufficiale di UEFA EURO 2020 a cura di Garrix, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, e alla playlist di UEFA EURO 2020 di ogni nazionale in gara.

La social media challenge #EUROHyped invita i tifosi a far vedere a tutti come si preparano per UEFA EURO 2020.

“La lunga attesa è quasi finita e siamo lieti di svelare l'inno ufficiale di UEFA EURO 2020 'We Are The People', che vede la partecipazione di artisti di fama mondiale come Martin Garrix, Bono e The Edge”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA.

“Il calcio e la musica hanno il potere di unire le persone. Trasmettono passione ed emozione: combinando questi due elementi, la festa dei tifosi sarà ancora più grande e potremo anche raggiungere un nuovo pubblico. Con la straordinaria line-up messa insieme per le musiche ufficiali del torneo, siamo sicuri di fare proprio questo”.