Accadde oggi a EURO: 30 giugno

Repubblica Ceca - Germania 1-2 (dts)

(Berger 59' rig.; Bierhoff 73' 95')

Finale 1996, Londra

La Germania ha più di un conto da saldare. Vent'anni prima, aveva perso la finale del Campionato Europeo UEFA contro la Cecoslovacchia, di nuovo sfavorita; nel 1992 si era arresa in finale a un'altra sfavorita, la Danimarca, mentre a Wembley aveva perso la finale di Coppa del Mondo FIFA 1966 con un gol che ancora oggi fa discutere. È tempo di riscattarsi.

La Repubblica Ceca si porta in vantaggio con un rigore di Patrik Berger, ma a un certo punto la Germania sfodera la sua arma in più: Oliver Bierhoff. L'attaccante, che la moglie di Berti Vogts aveva insistito per portare in Inghilterra, dimostra le sue qualità del gioco aereo firmando quasi subito il pareggio, mentre al 5' dei supplementari segna il primo golden gol della storia in un torneo per nazionali maggiori. La Repubblica Ceca non può che arrendersi alla "sudden death".

Clicca qui per saperne di più

Altre partite giocate il 30 giugno a EURO

Semifinali 2004: Portogallo - Olanda 2-1

Quarti di finale 2016: Polonia - Portogallo 1-1, Portogallo vince 5-3 ai rigori