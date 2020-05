L'Italia vince UEFA eEURO 2020 sconfiggendo la Serbia in finale e conquista l'edizione inaugurale del Campionato eEuropeo.

Rappresentata da una squadra di quattro giocatori - AlonsoGrayfox, Kepa_PFC, Nicaldan e Kepa_PFC - l'Italia è stata impressionante nel torneo finale virtuale, giocato a efootball PES 2020 di Konami su Playstation 4. Battuti solo una volta nelle qualificazio, gli Azzurri hanno sconfitt Israele nei quarti di finale e la Francia in semifinale prima della sfida decisiva contro la Serbia.

La Serbia aveva superato la Spagna e la Romania nei turni precedenti, ma si è trovata immediatamente in svantaggio quando AlonsoGrayfox ha battuto RoksaCzv22 all'inizio della finale, giocata al meglio delle cinque partite. Kepa_PFC ha quindi pareggiato per la Serbia vincendo contro Genoa_Npk02, prima del successo per 1-0 di Nicaldan contro RoksaCzv22 e della vittoria per 2-1 di Naples17x contro Kepa_PFC con un gran gol all'ultimo minuto.

"È stata una grande emozione - ha dichiarato il giocatore italiano AlonsoGrayfox dopo la finale -. "È stato incredibile arrivare a questo punto, e ora abbiamo vinto. Non riesco a esprimere i miei sentimenti a parole. La partita decisiva per noi è stata quella contro la Francia in semifinale. Quella vittoria ci ha dato fiducia in noi stessi. Sono orgoglioso di essere italiano e sono orgoglioso di essere sardo. È incredibile, non riesco ancora a credere che abbiamo vinto - è un sogno ".



Che cosa è stato UEFA eEURO 2020?

È il più importante torneo di e-football per nazionali, con la partecipazione di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA. Il torneo ha avuto un format simile a UEFA EURO 2020 e ha previsto una fase di qualificazione seguita da una fase finale. Si è giocato esclusivamente su efootball PES 2020 di Konami su Playstation 4.

Il tabellone verso la finale

Cosa è successo nella fase a eliminazione diretta?

Finale

Serbia - Italia 1-3 (al meglio delle cinque partite)

Semifinali

Romania - Serbia 1-2 (al meglio delle tre partite)

Italia - Francia 2-0

Quarti di finale

Olanda - Romania 1-2 (al meglio delle tre partite)

Spagna - Serbia 1-2

Italia - Israele 2-0

Francia - Croazia 2-0

Come funzionava?

Sei comodo? La fase finale è iniziata con una fase a gironi un po' diversa dalle solite, che prevedeva una sfida fra tutte le squadre. A UEFA eEURO 2020, ogni girone iniziava con due partite. Quindi, le due vincitrici si affrontavano tra loro e chi vinceva si qualificava come prima classificata (con un parziale di 2-0); anche le due squadre sconfitte si affrontavano tra loro e quella che perdeva veniva eliminata. La vincitrice tra le squadre sconfitte andava allo spareggio contro la squadra sconfitta tra le due vincenti: chi vinceva approdava ai quarti di finale come seconda classificata.

Puoi trovare tutti i risultati dei gironi e una spiegazione grafica qui

In seguito, il torneo diventa più semplice e prosegue a eliminazione diretta. Le quattro vincitrici dei gironi vengono sorteggiate contro la seconda di un altro girone. Ogni sfida fino alla finale è stata al meglio delle tre partite, mentre la finale è stata al meglio delle cinque. Tutti gli incontri sono disputati uno contro uno.

Cosa è successo nelle qualificazioni?

La fase di qualificazione si è svolta dal 9 al 30 marzo. Un sorteggio ha suddiviso le 55 squadre in 10 gironi da quattro o cinque e ognuna ha giocato due partite (uno contro uno) contro le altre del girone. I punti totalizzati nelle due partite sono stati sommati nella classifica del girone. Le 10 vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights eEURO 2020: highlights qualificazioni

Le 10 seconde classificate si sono sfidate in un torneo di spareggio per determinare le altre sei qualificate alla fase finale. Un sorteggio le ha suddivise in due gironi da cinque e le prime tre classificate di ogni girone hanno raggiunto la fase finale.

Guarda alcune partite selezionate:



Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

Giornata 6

Fase a gironi della fase finale

Cosa si sono aggiudicati i vincitori?

Un totale di 100.000 euro è stato ripartito tra tutte le squadre della fase finale, compresi 40.000 euro per i vincitori.