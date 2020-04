Guarda le grandi classiche di Champions League, Europa League ed EURO su UEFA.tv

UEFA.tv proporrà in streaming una selezione di partite classiche, in versione integrale e gratuitamente, nel corso delle prossime settimane.



Con le competizioni europee per club sospese fino a nuovo avviso e con UEFA EURO 2020 rimandato al prossimo anno, sfrutteremo l'ineguagliabile archivio UEFA dedicato al calcio europeo per riproporre alcune delle più memorabili sfide del passato. Le seguenti partite saranno disponibili per la visione su UEFA.tv, il canale OTT UEFA, IN VERSIONE INTEGRALE a partire dalle 17.00 CET.

Le partite in programma in streaming a partire dalle 17.00 CET

Martedì 24 marzo: Juventus - Atlético, ritorno ottavi di finale 2018/19 (riguardala on demand)

Mercoledì 25 marzo: Barcellona - Paris, ritorno ottavi di finale 2016/17 (riguardala on demand)

Giovedì 26 marzo: Liverpool - Dortmund, ritorno quarti di finale 2015/16 (riguardala on demand)

Venerdì 27 marzo: Danimarca - Svezia, ritorno spareggi UEFA EURO 2016 (riguardala on demand)

Sabato 28 marzo: Germania - Italia, semifinale UEFA EURO 2012 (riguardala on demand)

Domenica 29 marzo: Turchia - Repubblica ceca, fase a gironi UEFA EURO 2008 (riguardala on demand)

Martedì 31 marzo: Galatasaray - Real Madrid, ritorno quarti di finale 2012/13 (riguardala on demand)

Mercoledì 1 aprile: AC Milan - Manchester United, ritorno semifinali 2006/07 (riguardala on demand)

Giovedì 2 aprile: Werder Brema - Valencia, ritorno ottavi di finale 2009/10 (riguardala on demand)

Venerdì 3 aprile: Olanda - Repubblica ceca, fase a gironi UEFA EURO 2004 (riguardala on demand)

Sabato 4 aprile: Francia - Inghilterra, fase a gironi UEFA EURO 2004

Domenica 5 aprile: Ungheria - Portogallo, fase a gironi UEFA EURO 2016

Martedì 7 aprile: Barcellona - Bayern, ritorno semifinali 2012/13

Mercoledì 8 aprile: Manchester United - Real Madrid, ritorno quarti di finale 2002/03

Giovedì 9 aprile: Beşiktaş - Lione, ritorno quarti di finale 2016/17

Venerdì 10 aprile: Olanda - Inghilterra, fase a gironi EURO '96

Sabato 11 aprile: Galles - Belgio, quarti di finale UEFA EURO 2016

Domenica 12 aprile: Portogallo - Germania, quarti di finale UEFA EURO 2008

Martedì 14 aprile: Bayern - Inter, ritorno ottavi di finale 2010/11

Mercoledì 15 aprile: Chelsea - Paris, ritorno ottavi di finale 2014/15

Giovedì 16 aprile: Frankfurt - Porto, ritorno sedicesimi di finale 2013/14

Venerdì 17 aprile: Germania - Olanda, Giornata 5 di qualificazione per UEFA EURO 2020

Sabato 18 aprile: Danimarca - Portogallo, fase a gironi UEFA EURO 2012

Domenica 19 aprile: Russia - Repubblica ceca, fase a gironi EURO '96

Martedì 21 aprile: Manchester City - Tottenham, ritorno quarti di finale 2018/19

Mercoledì 22 aprile: Juventus - Monaco, andata semifinali 1997/98

Giovedì 23 aprile: Schalke - Ajax, ritorno quarti di finale 2016/17

Venerdì 24 aprile: Francia - Romania, fase a gironi UEFA EURO 2016

Sabato 25 aprile: Portogallo - Inghilterra, fase a gironi UEFA EURO 2000

Domenica 26 aprile: Olanda - Danimarca, finale UEFA Women's EURO 2017

Martedì 28 aprile: Barcelona - Arsenal, ritorno ottavi di finale 2010/11

Mercoledì 29 aprile: Chelsea - Liverpool, ritorno quarti di finale 2008/09

Giovedì 30 aprile: Salzburg - Lazio, ritorno quarti di finale 2017/18

Venerdì 1 maggio: Croazia - Turchia, quarti di finale UEFA EURO 2008

Sabato 2 maggio: Scozia - Inghilterra, fase agironi EURO '96

Domenica 3 maggio: Francia - Olanda, fase a gironi UEFA EURO 2000

Le gare classiche di UEFA Champions League verranno riproposte il martedì e il mercoledì, mentre il giovedì sarà il turno della UEFA Europa League. Saranno disponibili inoltre le sfide più memorabili dei Campionati Europei UEFA, di UEFA Women's EURO e della UEFA Women's Champions League.

I popolarissimi canali social media UEFA raggiungeranno i tifosi in maniera capillare, riportando alla luce i momenti più esaltanti e dando l'opportunità agli appassionati di porre le loro domande ad alcuni dei protagonisti che vi presero parte. UEFA.com completerà l'offerta con interviste, approfondimenti e statistiche, oltre ad offrire gli ultimi aggiornamenti sulle competizioni UEFA alla luce dell'evoluzione della pandemia.

E ci sono altre buone notizie con la app di UEFA.tv ora disponibile su Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV oltre che sulle app di smartphone e tablet Android e iOS. Per utilizzatori di dispositivi connessi, la app UEFA.tv si può trovare nei rispettivi Store di Apple TV e Amazon Fire TV, mentre la versione Android TV è ora disponibile su una vasta gamma di Smart TV, dispositivi connessi e media box per streaming.

Gli utenti di UEFA.tv già registrati possono accedere sulle nuove piattaforme tramite un processo ottimizzato di login 'second-screen' con le credenziali dell'account. I nuovi appassionati possono registrarsi per guardare i contenuti a titolo gratuito da ognuna delle app o da www.uefa.tv.