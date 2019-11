UEFA EURO 2020 Gruppo F: Portogallo, Francia, Germania

Portogallo (guarda il calendario delle partite)

Bilancio scontri diretti

contro Francia V6 P1 S18 GF29 GS49

contro Germania V3 P5 S10 GF16 GS29

Bilancio Gruppo B: G8 V5 P2 S1 GF22 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Cristiano Ronaldo (11)

Miglior piazzamento UEFA EURO: vittoria (2016)

UEFA EURO 2016: vittoria

Commissario tecnico: Fernando Santos

Ex difensore con la valigia, Fernando Santos ha allenato le tre grandi del Portogallo, passando alla nazionale nel 2014 dopo un periodo sulla panchina della Grecia. I suoi primi due traguardi sono stati la vittoria di UEFA EURO 2016 e dell’edizione inaugurale della UEFA Nations League.

Giocatore chiave: Cristiano Ronaldo

Detentore del record di presenze e di gol nel Portogallo, CR7 avrà 35 anni a EURO 2020 e cercherà di togliersi un sassolino dalla scarpa: non è mai stato capocannoniere agli Europei o ai Mondiali.

Osservato speciale: João Félix

Giocatore dalla tecnica prodigiosa, João Félix è l’ultimo arrivato in un Portogallo già ricco di talenti. A soli 20 anni, ha esordito in nazionale maggiore a giugno nella trionfale UEFA Nations League.

Lo sapevi?

La sconfitta di ottobre in Ucraina è stato il primo ko del Portogallo sotto la guida di Fernando Santos in una partita EURO (compresa Nations League) - qualificazioni o torneo finale - da quando è in carica nel settembre 2014. Le uniche sue precedenti sconfitte sono arrivate in Coppa del Mondo.

Francia (guarda il calendario delle partite)

Bilancio scontri diretti

contro Portogallo V18 P1 S6 GF49 GS29

contro Germania V14 P8 S9 GF49 GS46



Bilancio Gruppo H: G10 V8 P1 S1 GF25 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Olivier Giroud (6)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1984, 2000)

UEFA EURO 2016: finalista, sconfitta per 1-0 contro il Portogallo (dts)

Commissario tecnico: Didier Deschamps

Da capitano dei Bleus, Deschamps ha vinto la Coppa del Mondo 1998 ed EURO 2000. Allenatore della Francia dal 2012, ha vinto il mondiale del 2018 e cercherà di conquistare la seconda doppietta della sua carriera nel 2020.

Giocatore chiave: Antoine Griezmann

Il peso nella nazionale francese del miglior giocatore e capocannoniere di UEFA EURO 2016 è aumentato nel tempo: ora, l’attaccante del Barcellona è un leader sia in campo che fuori.

Osservato speciale: Clément Lenglet

Il giocatore si è ambientato quasi senza sforzo al Barcellona e, dopo l’esordio in nazionale maggiore a giugno 2019, si candida ad essere titolare insieme a Raphaël Varane nella difesa di Didier Deschamps.

Lo sapevi?

La Francia parteciperà alla 13esima fase finale consecutiva. Non manca da EURO 96 e ha raggiunto tre finali, vincendone tre.

Germania (guarda il calendario delle partite)

Bilancio scontri diretti

contro Portogallo V10 P5 S3 GF29 GS16

contro Francia V9 P8 S14 GF46 GS49



Bilancio Gruppo C: G8 V6 P0 S1 GF30 GS7

Capocannoniere nelle Qualificazioni: Serge Gnabry (8)

Miglior piazzamento a UEFA EURO: vittoria (1972, 1980, 1996)

UEFA EURO 2016: semifinale, sconfitta 2-0 dalla Francia

Commissario tecnico: Joachim Löw

Capocannoniere del Friburgo, Löw è allenatore della Germania dal 2006 guidandola al trionfo nella Coppa del Mondo FIFA 2014.

Giocatore chiave: Toni Kroos

Uno dei pochi veterani del 2014 rimasto in una squadra giovane, un centrocampista eccezionale che detta il ritmo delle transizioni tedesche.

Osservato speciale: Kai Havertz

Fenomeno del Leverkusen, 22 anni, con superba visione di gioco e calma sotto pressione. La tendenza a giostrare tra le linee lo rende perfetto per la squadra di Löw.

Lo sapevi?

La fase finale della prossima estate sarà il 26 ° grande torneo consecutivo della Germania, ovvero Coppa del Mondo o EURO.

Il Gruppo F verrà completato dalla vincente del percorso A degli spareggi (Islanda, Romania, Bulgaria o Ungheria)

*La vincente del percorso A degli spareggi va nel Gruppo G e la vincente del percorso D degli spareggi nel Gruppo C. Se la Romania si qualifica come vincente del percorso A, allora giocherà nel Gruppo C mentre la vincente del percorso D degli spareggi andrà nel Gruppo F. Le vincitrici degli spareggi si conosceranno a marzo 2020.