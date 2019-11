Enrique Iglesias, David Guetta e Martin Garrix: tutti gli inni di EURO

Dal 1992, ogni Campionato Europeo UEFA ha avuto il suo inno ufficiale. Per il torneo del 2020 è stato scelto il dj e produttore olandese Martin Garrix.

UEFA.com ripercorre i successi delle scorse edizioni e compone una hit parade più che onorevole.

2020: Martin Garrix, titolo da confermare

Il DJ e producer olandese ha dichiarato: “Il torneo avvicinerà più che mai i tifosi al calcio e spero che la mia canzone faccia sentire ogni cittadino europeo parte della manifestazione”. L’Official Music Artist of UEFA EURO 2020 rivelerà il titolo del brano in primavera. Ritornello: da confermare



Canzone ufficiale di EURO 2016: David Guetta

2016: David Guetta ft Zara Larsson – This One’s For You

All’inno di EURO 2016 hanno contribuito le voci di ben un milione di tifosi. “Il sostegno ricevuto da tutto il mondo è stato incredibile”, ha dichiarato il dj francese mentre apponeva gli ultimi ritocchi al disco, che vedeva la partecipazione della talentuosa Zara Larsson. La cantante svedese si è esibita nella cerimonia di apertura e chiusura.

Ritornello: “We’re in this together, we’re in this forever”.



Canzone ufficiale di EURO 2012: Oceana

2012: Oceana – Endless Summer

Numero 1 in Polonia (e stranamente in Repubblica Ceca) e numero 3 in Ucraina, l’inno dai ritmi caraibici di UEFA EURO 2012 aveva un video bellissimo: la cantante nata in Germania (nome completo Oceana Mahlmann) guardava le partite di EURO in un bar su una spiaggia (molto poco polacca o ucraina) con gli amici, per poi impazzare per le strade di Varsavia e Kiev.

Ritornello: “Woo-o-oh-ooh-ooh, Yeah-eh-eh-eh-ehhh”.



Canzone ufficiale di EURO 2008: Enrique Iglesias

2008: Enrique Iglesias – Can You Hear Me

“Sono molto contento di dare il mio contributo a questa festa del calcio”, ha commentato il figlio del cantante spagnolo (ed ex portiere di riserva del Real Madrid) Julio Iglesias. Anche le mascotte Trix e Flix avevano la loro canzone ufficiale: “Like a Superstar” e “Feel the Rush”, della superstar giamaicana Shaggy. Ritornello: “Hey hey, all the way DJ, let it play, let it play”.

Nelly Furtado ahead of the UEFA EURO 2004 final AFP via Getty Images

2004: Nelly Furtado – Força

La canadese Nelly Furtado ha cantato l’inno di UEFA EURO 2004 in un mix di inglese e portoghese, spiegando che il titolo vuol dire “Forza, avanti”. Negli anni successivi, in effetti è andata avanti: dopo essersi esibita prima della finale a Lisbona, ha avuto ancora più successo in tutto il mondo con “Promiscuous”, “Maneater” e “Say It Right”.

Ritornello: “Como uma força, como uma força”.

A CD single of the 2000 anthem

2000: E-Type – Campione 2000

L’inno da discoteca di UEFA EURO 2000 ha avuto più successo in Svezia, paese natale del produttore E-Type (N. 4), che nei paesi ospitanti Olanda (N. 4) e Belgio (N. 40), ma al torneo tutti i tifosi ne conoscevano le parole. Pare che il ritornello del brano si ispirasse ai festeggiamenti per il titolo della Real Sociedad nel 1982, anche se i tifosi cantavano “hobé” (“siamo i migliori” in basco) invece di “oé”.

Ritornello: “Campeones, campeones, oé, oé, oé”.

Simply Red’s Mick Hucknall at the final of EURO ‘96 Bongarts/Getty Images

1996: Simply Red – We’re In This Together

In Inghilterra, la maggior parte dei tifosi pensava che l’inno ufficiale di EURO ’96 fosse “Three Lions” di Baddiel e Skinner, con il suo contagioso ritornello “it’s coming home”. In realtà nelle cerimonie di apertura e chiusura è stata eseguita la più tranquilla “We’re In This Together”. Per confondere ancora di più, l’inno non è apparso sull’LP ufficiale del torneo, “The Beautiful Game”.

Ritornello: “We’re in this together, forever, together”.

The sleeve of the 1992 EURO single

1992: Towe & Peter Jöback – More Than A Game

Brano in stile Europop con un tocco di ABBA, l’inno ufficiale del torneo del 1992 in Svezia era un duetto e ha raggiunto la posizione numero 30 nella classifica nazionale. Towe (nome completo Towe Jaarnek) è rimasto in tema con un altro grande inno: “Barcelona, Barcelona”, dedicato alla città che ha ospitato le Olimpiadi nell’estate dello stesso anno.

Ritornello: “Yes it’s more than a game, more than fortune and fame”