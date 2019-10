Il festival

La novità di UEFA EURO 2020 è lo UEFA Festival, che porta la passione per il calcio e le emozioni di EURO nelle strade di Monaco. Se sei un tifoso del posto o arrivi dall’estero, se è il tuo primo EURO oppure hai perso il conto, lo UEFA Festival offre qualcosa di bello per tutti. Per 30 giorni, lo UEFA Festival animerà la città di Monaco con una festa all’insegna dell’arte, della cultura, della musica e soprattutto del calcio!

Per partecipare non servono biglietti: basta controllare regolarmente UEFA.com e l’app ufficiale di UEFA EURO 2020 alla sezione UEFA Festival. Nei prossimi mesi pubblicheremo tutte le informazioni utili per festeggiare UEFA EURO 2020 in grande stile.

Ecco alcuni appuntamenti importanti già confermati per lo UEFA Festival a Monaco:

Football Village

Il cuore dello UEFA Festival di Monaco sarà il Football Village dell’Olympiapark. Sarà il posto perfetto per una breve visita o per rilassarsi al pomeriggio. Tutti sono benvenuti: porta i tuoi amici, familiari o colleghi e unisciti a noi per la festa più bella di UEFA EURO 2020.

⚽ Football Village – Informazioni principali

Aperto tutti i 31 giorni del torneo e gratis per tutti!

Performace artistiche e culturali, musica e intrattenimento

Partite in diretta e punti di ristoro

Campi da calcio, attività e competizioni per tutte le età

Olympiapark Martin Hangen/hangenfoto

Fan Zone

La Fan Zone dell’Olympiapark è la sorella maggiore del Football Village. Se vuoi un’atmosfera elettrizzante, guardare la partita su uno schermo gigante e stare in uno dei luoghi più simbolici di Monaco, questo è il posto giusto. Aspettati una grande folla, da 20.000 a 100.000 persone, e fidati di noi: sarà quasi come essere allo stadio! Controlla regolarmente UEFA.com e l’app ufficiale di UEFA EURO 2020: dopo il sorteggio della fase finale del 30 novembre 2019, pubblicheremo gli orari di apertura ufficiali e il calendario delle partite trasmesse.

⚽ Fan Zone – Informazioni principali

Aperta nelle giornate di incontri a Monaco e per le partite della Germania

Ingresso gratis per tutti: se vuoi i posti migliori, arriva prima che puoi

Maxischermo per guardare le partite insieme a migliaia di tifosi

Olympiapark/Fabian Stoffers

E non finisce qui!

Quando diciamo che le strade di Monaco saranno invase dal calcio, non esageriamo. La UEFA ha collaborato con la città di Monaco per offrirti un calendario ricco di appuntamenti legati a UEFA EURO 2020. Dalla sorpresa di “Host City Spectacular” (tieni d’occhio questa pagina!) a eventi per la comunità, spettacoli di strada e concerti a sorpresa, ci sarà qualcosa per tutti i gusti.

Ricorda: l’app di UEFA EURO 2020 e UEFA.com saranno i canali che per primi ti offriranno maggiori informazioni.