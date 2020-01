Cose da fare a Glasgow

1. Seguire la corrente: appena metterai piede nelle strade di Glasgow, non potrai non notare il suo stile e la sua ecletticità. La città più grande della Scozia offre arte e creatività, musei di fama mondiale, eccellenza culinaria, bar di tendenza, una vivace scena musicale e, naturalmente, un amore incondizionato per il calcio.

2. Assaggiare la Scotch pie, il cibo da stadio per eccellenza: un tortino ripieno di carne tritata di montone, spesso servito con fagioli e patatine.

3. Scoprire il West End: pochi viaggiatori si avventurano in questa parte della città, ma non sanno cosa si perdono. Negozi bohemienne, incantevoli vicoli acciottolati, bar e ristoranti molto frequentati e l’Università di Glasgow.

4. Un tour nelle distillerie di whisky: a Glasgow, le distillerie e le marche di whisky non si contano. Ti consigliamo una visita guidata, per conoscere un po’ meglio il tuo prossimo distillato preferito.

5. Shopping: Glasgow è il più grande polo commerciale del Regno Unito dopo il West End di Londra, dunque è perfetta per lo shopping: tra grandi catene, negozi monomarca, stilisti, boutique indipendenti e negozietti vintage, avrai solo l’imbarazzo della scelta. La città ha diversi quartieri di negozi, come lo Style Mile, Merchant City, il west end e southside.



6. Relax nei parchi: In gaelico, Glasgow significa “piccola valle verde”: è facile capire perché, con più di 90 parchi e giardini aperti al pubblico. Il Victorian Kelvingrove Park, nella zona ovest della città, ospita i giardini botanici, mentre Tollcross Park (a est) ha un famoso giardino di rose e propone varie attività per bambini.

7. Seguire il Mural Trail: è un modo diverso di esplorare la città. Procurati una mappa del City Centre Mural Trail e scopri la bellissima arte di strada di Glasgow.

8. Il posto più #Instagrammable: il Municipio di Glasgow (Glasgow City Chambers) è un fulgido esempio di architettura vittoriana. Le sue incantevoli scalinate sono lo sfondo perfetto per la tua prossima foto da postare su Instagram.

9. Il posto migliore per un panorama spettacolare: sali la scala a chiocciola del Lighthouse per ammirare uno splendido panorama della città e, già che ci sei, visita una delle prestigiose mostre al suo interno.

Fuori dai sentieri battuti

🍃 Gite di un giorno

Loch Lomond è una delle località più belle e simboliche della Scozia, ottima per una gita di un giorno se hai bisogno di tranquillità e vuoi avvicinarti un po’ al mare. Ha anche ispirato una canzone d’amore che gli scozzesi cantano in occasioni speciali. L’affascinante lago è al centro del Loch Lomond & The Trossachs National Park, dove potrai ammirare villaggi incantevoli, campagne e colline sinuose e divertirti con tante attività. Con una profondità di 190 m e 153 km di coste, può essere esplorato in mille modi, dalle passeggiate sul lungolago fino agli sport acquatici. È il più grande specchio d’acqua del Regno Unito ed è a meno di un’ora di treno da Glasgow.