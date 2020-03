Il calendario di UEFA EURO 2020

UEFA EURO 2020 doveva giocarsi dal 12 giugno al 12 luglio 2020. E' stato posticipato e si giocherà dal 11 giugno al 11 luglio 2021.

Il sorteggio

Gruppo A (Roma/Baku): Turchia, Italia (paese ospitante), Galles, Svizzera

Gruppo B (Copenaghen/San Pietroburgo): Danimarca (paese ospitante), Finlandia, Belgio, Russia (paese ospitante)

Gruppo C (Amsterdam/Bucarest): Olanda (paese ospitante), Ucraina, Austria, vincitore spareggi D o A

Gruppo D (Londra/Glasgow): Inghilterra (paese ospitante), Croazia, vincitore degli spareggi C, Repubblica Ceca

Gruppo E (Bilbao/Dublino): Spagna (paese ospitante), Svezia, Polonia, vincitore degli spareggi B

Gruppo F (Monaco / Budapest): vincitore degli spareggi A o D, Portogallo (campioni in carica), Francia, Germania (paese ospitante)

Le nuove date delle partite saranno comunicate a tempo debito.